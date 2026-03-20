박지원 더불어민주당 의원이 방송인 김어준씨를 향해 “큰 언론사가 됐으니 겸손해질 필요가 있다”고 충고했다.
박 의원은 19일 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스정면승부’에 출연해 최근 김어준 씨의 방송 내용을 둘러싸고 당내 일각에서 제기되는 비판과 출연 거부 움직임에 대한 입장을 전했다.
그는 자신이 김어준 씨가 진행하는 프로그램의 최다 출연자임을 언급하며 “김어준 공장장도 한 사람의 언론인이며, 그동안 총선이나 대선에서 우리 세력에 많은 협력을 해 준 언론”이라고 평가했다.
다시 불거진 ‘편가르기’ 논란에 대해 박 의원은 “구태여 편을 짜서 서로 공격할 필요는 없다”면서도 “언론과 정치는 국민을 대할 때 겸손해야 한다. 자기 하고 싶은 말만 할 게 아니라 남의 말도 들어주고, 다른 견해도 생각하는 자세가 필요하다”고 지적했다.
박 의원은 김씨의 방송이 갖는 위상을 짚으며 “김어준 씨의 방송은 대한민국에서 가장 큰 언론 중 하나가 되지 않았느냐”면서 “실제로 그렇게 큰 언론사가 되었다면, 이제는 국민과 출연자들에게 더욱 겸손하게 대하는 것이 본인에게도 좋은 일일 것”이라고 강조했다.
박 의원은 이날 인터뷰에서 당내 주요 현안에 대해서도 거침없는 진단을 내놓았다.
김부겸 전 총리의 대구시장 출마 가능성에 대해서는 “험지인 고향에서 당선된다면 대권 도전까지 가능한 인물로 성장할 것”이라고 내다봤다.
본회의에 상정된 검찰개혁안과 관련해서는 “78년 만에 수사권과 기소권이 분리되는 쾌거를 이뤘다”고 평가하면서도, 보완수사권 문제에 대해서는 “윤석열 검찰로 돌아가는 길을 열어줘서는 안 된다”며 반대 입장을 분명히 했다.
하반기 국회의장 도전 여부에 대해선 “호숫가의 백조처럼 평화롭게 떠 있지만 발은 바쁘다”는 비유를 들며 묘한 여운을 남겼다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“겸손해질 필요가 있다”… 박지원, 김어준 향해 충고
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사