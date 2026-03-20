시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 03월 20일)

입력:2026-03-20 05:31
공유하기
글자 크기 조정

3월 20일 금요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 2.0도, 인천 2.0도, 수원 0.0도, 춘천 -3.0도, 강릉 4.0도, 청주 -2.0도, 대전 -2.0도, 전주 0.0도, 광주 0.0도, 대구 1.0도, 부산 4.0도, 제주 5.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 14.0도, 인천 12.0도, 수원 12.0도, 춘천 14.0도, 강릉 14.0도, 청주 15.0도, 대전 15.0도, 전주 14.0도, 광주 15.0도, 대구 16.0도, 부산 17.0도, 제주 12.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
어? 기사님 이상한데?… 20㎞ 만취 대리운전하다 검거
트럼프 “일본이 더 나서길 기대” 다카이치 “이란 핵 보유 용납 못 해”
결혼 24만건 ‘7년 만에 최다’… 늦깎이 엄마, 출산율 끌어올렸다
“AI가 사고친 것도 보상”… AI 전용 보험 시대 열렸다
LNG 수입 20% 카타르산… 호르무즈 열려도 당분간 수급 타격
환율, 금융위기 이후 처음 1500원 넘어… 전쟁發 고유가에 국내 금융시장 ‘휘청’
아파트값 하락세, 강남3구→ 한강벨트로 확산… 서울 외곽지역도 멈칫
“재개발 속도 신통기획 계승”… “난개발 훼손 한강버스 폐지”
국민일보 신문구독