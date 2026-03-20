트럼프 “일본이 더 나서길 기대” 다카이치 “이란 핵 보유 용납 못 해”

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 백악관에서 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

우리는 그런 관계이고 일본에 4만5000명의 (주일미군) 병력이 있다. 그러니 일본이 나서는 것은 놀랍지 않다”고 말했다.

많이 존경한다” “아주 인기 있고 강력하며 대단한 여성” 같은 표현으로 다카이치 총리를 치켜세웠다.

일본이 호르무즈 해협 봉쇄 해소 등과 관련해 어떤 역할을 할 것인지와 관련해서는 언급을 자제했다.

다카이치 총리는 트럼프가 동맹국에 호르무즈 해협 파병을 공개 요구한 이후 처음 대면한 당사국 정상이다. 이에 따라 미일 간의 협의 내용이 다른 동맹국들에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.