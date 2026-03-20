9년 만에 연극 무대 선 문근영 “남자 역할 고민했지만…”
젠더 프리 캐스팅한 ‘오펀스’에서 폭력적인 성향의 청년 연기
지난 2017년 2월 문근영은 급성구획증후군이라는 희귀 질환을 진단받은 뒤 출연 중이던 연극 데뷔작 ‘로미오와 줄리엣’에서 하차했다. 당시 문근영이 박정민과 함께 타이틀롤을 맡았던 ‘로미오와 줄리엣’은 서울 공연에서 화제를 모은 뒤 지방 투어에 막 나선 참이었다. 하지만 문근영이 응급수술을 받느라 ‘로미오와 줄리엣’의 지방 투어는 1월에 소화한 1곳을 빼고는 모두 취소됐다.
급성구획증후군은 근육과 신경조직으로 통하는 혈류가 일정 수준 이하로 감소하면서 구획 내 조직의 압력이 계속 증가하는 질환이다. 빨리 치료를 하지 않으면 근육과 신경에 치명적인 타격을 입는다. 문근영은 네 차례 수술을 받은 끝에 완치 판정을 받았다. 이후 TV 드라마와 OTT 시리즈를 중심으로 활동해온 그가 지난 10일 개막한 연극 ‘오펀스’(~5월 31일까지 대학로 티오엠1관)로 9년 만에 무대에 섰다. 19일 티오엠1관에서 열린 ‘오펀스’ 프레스콜에서 문근영은 9년 만의 무대 복귀에 대해 “대본이 주는 위로와 메시지가 와닿았다. 그래서 출연을 결심했다”고 밝혔다.
‘오펀스’(orphans, 고아들)는 미국 극작가 라일 케슬러의 대표작으로 1983년 로스앤젤레스에서 초연된 이후 전 세계에서 공연됐다. 필라델피아 북부를 배경으로, 세상과 단절된 채 살아가는 고아 형제 트릿과 필립이 중년의 갱스터 해롤드를 납치하면서 벌어지는 이야기를 다룬다. 이상한 동거를 시작한 세 사람은 점차 유대감을 형성하며 가족이 되어간다. 국내에선 2017년 초연 이후 이번이 네 번째 시즌이다. 한국은 2019년 재연부터 원래 남자였던 세 캐릭터에 성별을 가리지 않는 ‘젠더 프리 캐스팅’을 시도했다.
초연부터 연출을 맡아온 김태형은 이날 프레스콜에서 “‘오펀스’를 국내에서 처음 올렸을 때 관객이 유사 가족에 대한 이야기를 넘어 젊은이들에게 위로와 격려를 하는 이야기로 받아들이는 것을 알게 됐다. 초연 때 (대본대로) 남자 배우들만 캐스팅했는데, 이들의 에너지를 보면서 여배우들이 해도 좋지 않을까 싶었다”면서 “원작자에게 젠더 프리 캐스팅을 꺼내자 처음에는 말도 안 된다며 거절했다. 하지만 원작의 이야기 자체가 인간의 관계에 대한 것인 만큼 배우의 성별이 무슨 상관이냐고 생각했다. 결국 그 취지를 이해한 원작자도 젠더 프리 캐스팅을 허락했다”고 설명했다.
문근영은 극 중에서 충동적이고 폭력적인 성향을 지녔지만 내면은 여린 고아 청년 트릿 역을 맡았다. 트릿은 세상과 맞서며 동생을 지키기 위해 겉으로는 강한 척하지만 실제로는 결핍과 책임감에 몸부림친다. 문근영은 “사실 트릿 역할이 만만치 않은 데다 젠더 프리 캐스팅이라는 점 때문에 많이 고민했다. 당시 매일 밤 대본을 읽었던 것 같다. 그리고 ‘도전해서 해내고 싶다’는 마음이 들었다”고 밝혔다. 그러면서 캐릭터 소화를 위해 “아주 간단한 것으로는 칼 돌리는 연습을 많이 했고, 많지 않아도 액션 장면을 위해 허술하지 않게 하려고 노력했다”면서 “또 욕을 잘 못 하는 편인데, 트릿 역할을 위해 욕을 열심히 연습했다. 처음엔 어색함을 느끼다 보니 욕의 뉘앙스가 제대로 들이지 않아서 주변 선후배들에게 도움을 받아가며 연습했다”고 밝혔다.
한편 ‘오펀스’는 해롤드 역에 박지일 우현주 이석준 양소민, 트릿 역에 정인지 문근영 최석진 오승훈, 필립 역에 김시유 김주연 최정우 김단이가 출연 중이다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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