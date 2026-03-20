영월군, 낙화암 비 실제 위치 중간 조사 결과 발표
강원도 영월군이 낙화암의 실제 위치와 관련한 중간 조사 결과를 공개했다. 영월군은 지난 10일 영월군청 대회의실에서 ‘영월 민충사 일원 문화 및 자연유산 조사용역 중간 보고회’를 열고 낙화암 위치 비정과 관련한 조사 내용을 공유했다. 군은 조사를 통해 낙화암의 역사적 의미와 공간적 실체를 보다 면밀히 살펴보겠다는 입장이다.
이번 조사에서는 현재 낙화암비가 서 있는 위치가 과거 문헌과 고지도에 나타난 기록과 일치하지 않는다는 분석이 제시되며, 낙화암의 역사적 위치에 대한 재검토 필요성이 부각됐다.
‘영월부지’와 ‘매산집’ 등 조선시대 사료를 검토한 결과, 1742년 영월부사 홍성보가 세운 당초 낙화암비는 민충사에서 ‘10보(약 12~15m)’ 남짓한 아주 가까운 거리에 위치해야 한다. 또한 ‘자규루도’와 ‘민충사도’ 등 고지도에서도 민충사와 낙화암비는 긴밀하게 인접한 상태로 기록돼 있다. 그러나 현재의 낙화암비는 1910년 일제강점기에 파괴된 비석을 1924년에 다시 세우는 과정에서 월기경춘순절비의 동쪽에 건립되어 민충사와 멀어지게 된 것으로 분석됐다.
조사팀은 3D 스캔 및 지형 분석을 통해 당초 낙화암비가 서 있던 유력한 위치로 ‘낙화암(落花岩)’ 암각문이 새겨진 최상부의 돌출 단애면을 지목했다. 이 지점은 2008년 발견 신고된 암각자 바로 위이며 절벽 아래에는 과거 투신 장소로 묘사되는 깊은 소(沼)가 형성돼 있는 지형적 특성을 갖추고 있어 고증 자료와 일치한다.
영월군은 낙화암을 둘러싼 관심이 높아진 시점일수록 더욱 신중한 고증 작업이 필요하다는 입장이다. 이에 따라 향후 후속 조사와 전문가 의견 수렴을 통해 보다 체계적인 정리 작업을 이어갈 예정이다.
영월군 관계자는 “중간 결과를 토대로 추가 검토를 계속 진행할 계획”이라며 “결과를 바탕으로 영월의 소중한 역사 자원인 낙화암에 대한 이해를 높일 수 있도록 정확한 자료 축적에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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