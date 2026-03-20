트라코월드, 축산 방역 현장에 ‘바이킬러 미니’ 지원
경기 광명시에 위치한 트라코월드는 지난 4일 경남 의령군 가축방역팀에 차량 내부 방역을 위한 ‘바이킬러 미니(Vi-Killer Mini)’와 전용 소독수 ‘디저(Deger)’를 기증하고 기증식을 진행했다.
최근 축산 현장에서는 아프리카돼지열병(ASF), 조류독감(AI), 구제역 등 가축전염병 발생 위험이 지속되면서 축산 방역의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 특히 축산 차량과 인력의 이동 과정에서 발생할 수 있는 바이러스 유입과 확산을 차단하기 위한 차량 방역은 가축전염병 차단 방역에서 중요한 관리 요소로 꼽힌다.
의령군은 지역 내 거점소독시설을 중심으로 축산 차량 방역과 가축전염병 확산 방지를 위한 방역 활동을 수행하고 있으며, 현장 방역 인력들은 축산 차량 소독과 농장 출입 관리 등 다양한 방역 업무를 담당하고 있다.
의령군 가축방역팀은 거점소독시설 차량 내부 방역 방안을 검토하는 과정에서 농가 내부 방역에 활용되던 바이킬러 장비를 통한 세균 저감 테스트를 진행했고, 이를 바탕으로 차량 내부 방역에도 활용 가능하다고 판단해 적용하게 됐다고 설명했다.
이번에 전달된 트라코월드의 방역 장비 ‘바이킬러 미니’는 차량 내부 환경에서 활용할 수 있는 방역 장비로, 방역 차량 내부 위생 관리와 이동 과정에서의 방역 환경 관리에 활용될 수 있도록 제작됐다.
또한 함께 제공된 전용 소독수 ‘디저’는 정제수와 소금을 기반으로 생성된 차아염소산수 계열 소독수로, ASF·AI·구제역 등 다양한 축산 전염병 대응을 위한 방역 환경에서 활용되고 있다. 트라코월드는 이번 장비 지원을 통해 축산 방역 현장에서 이루어지는 차량 방역과 가축전염병 차단 활동에 도움이 되기를 기대하고 있다.
광명=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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