구자현 검찰총장 대행 “공소청법, 노력 반영되지 않아 죄송”
구자현 검찰총장 대행이 19일 국회 본회의 통과를 앞둔 공소청법에 대해 “검찰 구성원의 노력이 상당 부분 반영되지 않아 죄스러운 마음”이라며 유감의 뜻을 밝혔다. 당정청이 마련한 공소청법에서 특별사법경찰에 대한 검찰의 수사지휘권과 검사의 영장 청구·집행 지휘권 등이 삭제된 데 따른 검찰 구성원의 사기 저하를 의식한 것으로 풀이된다.
구 대행은 이날 검사들에게 전체 메일을 발송해 “대검찰청은 그동안 헌법상 검찰총장 및 검사의 지위와 역할 확립, 국민이 효용감을 느끼실 수 있고 검찰 구성원이 본연의 역할에 충실할 수 있는 직제, 체계의 설계 등을 위해 다각도로 노력해왔다”며 “그러나 이번 공소청법 제정안에 위와 같은 노력이 상당 부분 반영되지 않은 것에 검찰총장 직무대행으로서 죄송스러운 마음이고, 검찰 가족 여러분들 또한 속상한 마음이 클 것으로 생각된다”고 했다.
구 대행은 “입법 과정에서 형사사법 시스템의 적정한 운용을 통한 국민의 권익 보호, 검찰의 정치적 중립과 독립성 보장에 관한 사항에 대하여 보다 폭넓은 소통과 공감대 형성이 이루어지지 않은 점에 대해서는 검찰총장 대행으로서 안타까움을 표한다”고 덧붙였다.
이어 “다만 여전히 검찰은 헌법상 국민으로부터 부여받은 역할이 있고, 검찰이 그 역할을 다하며 실제적 진실을 밝혀주기를 기다리는 국민이 너무나도 많은 현실인 것을 우리 모두가 알고 있다”며 “검찰은 늘 그래왔듯이, 주어진 환경에서 최선의 방안을 찾아 준비할 것이고, 앞으로 공소청법 시행에 따른 여러 후속조치를 마련함에 있어서도 검찰 가족 여러분 모두의 지혜를 모아주실 것을 부탁드린다”고 적었다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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