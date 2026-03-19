“에이전틱 AI로 기업 운영 혁신”… SK AX, ‘엑스젠틱와이어’ 공개

에이전틱 AI와 기업 구조 재설계 개념 결합

“비용 절감·품질 안정성에 거버넌스 관리까지”

SK AX의 새로운 통합 브랜드 '엑스젠틱와이어'를 AI로 생성한 모습. SK AX 제공

SK AX는 복수의 AI 에이전트가 협업해

‘멀티 에이전트 운영 환경’을 제공한다.