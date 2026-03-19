“에이전틱 AI로 기업 운영 혁신”… SK AX, ‘엑스젠틱와이어’ 공개
에이전틱 AI와 기업 구조 재설계 개념 결합
“비용 절감·품질 안정성에 거버넌스 관리까지”
SK그룹의 시스템 통합(SI) 전문 계열사인 SK AX가 새로운 통합 브랜드 ‘엑스젠틱와이어’를 공개하고 에이전틱 인공지능(AI)을 기반으로 한 기업 운영 혁신에 나섰다.
SK AX는 “엑스젠틱와이어는 스스로 판단하고 실행하는 에이전틱 AI와 기업 구조를 근본적으로 재설계하는 ‘리와이어’ 개념을 결합한 브랜드”라며 “에이전틱 AI가 기업 의사결정과 운영 전반을 최적화하도록 혁신하겠다는 취지”라고 19일 밝혔다.
최근 생성형 AI 기술이 발달하며 특정 업무를 자동화하는 AI 에이전트를 활용하는 기업이 늘고 있다. 여러 AI 에이전트가 충돌하지 않게 업무를 조율하는 게 필수적인 상황이다.
SK AX는 복수의 AI 에이전트가 협업해 추론과 의사결정, 실행에 이르는 전 과정을 수행하는 ‘멀티 에이전트 운영 환경’을 제공한다. AI를 활용해 IT 시스템을 자동화·지능화하는 기술인 AI 옵스(Ops) 역량을 토대로 기업별 시스템에 맞는 AX 운영 기반도 지원한다.
SK AX 관계자는 “엑스젠틱와이어 운영 체계를 통해 비용 절감과 품질 안정성을 확보하는 것은 물론 데이터 보안 및 거버넌스 관리까지 가능해질 것”이라고 말했다.
SK AX 에이전틱 AI 기술은 이미 글로벌 제조사 공급망(SCM)을 운영하는 데 활용되고 있다. 기존에는 여러 시스템에 분산된 데이터를 사람이 취합해 생산 계획을 세웠다면, 이제는 AI가 실시간으로 데이터를 분석해 수요와 재고 변동에 즉각 대응한다. 생산 계획을 세우는 데 드는 시간이 크게 줄었다는 게 회사 측 설명이다.
차지원 SK AX 최고AI혁신책임자는 “에이전틱 AI 시대에는 AI 모델의 성능보다 그 판단이 기업 운영에서 실제 작동하도록 만드는 구조가 경쟁력을 좌우한다”며 “엑스젠틱와이어 브랜드 아래에서 기업의 의사결정과 운영 효율이 극대화되도록 하겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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