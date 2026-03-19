검찰, ‘장애인 성폭행·학대 의혹’ 색동원 시설장 구속기소

성폭력처벌법 위반 등 혐의

보완수사로 추가 범행 확인도

색동원 시설장 김모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 지난달 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나서고 있다. 연합뉴스

검찰이 장애인 입소자를 학대하고 성폭행한 한 혐의를 받는 인천 강화군 중증장애인 거주시설 ‘색동원’의 시설장을 구속 상태로 재판에 넘겼다.



서울중앙지검 여성아동범죄조사1부(부장검사 정희선)는 19일 시설장 김모 씨를 성폭력처벌법 위반(강간 등 상해·장애인피보호자 강간 등)과 장애인복지법 위반 등 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다.



김씨는 중증장애인인 색동원 입소자 3명을 성폭행하고, 이를 거부한 피해자 머리에 유리컵을 던져 상해를 입힌 혐의를 받는다. 다른 입소자 1명을 드럼스틱으로 수차례 때린 혐의도 있다.



검찰은 지난달 27일 김씨를 구속 상태로 경찰로부터 송치 받아 추가 수사를 이어 왔다. 검찰은 피해자 면담과 참고인 조사 등 보완수사를 통해 김씨의 추가 성폭행 정황을 확인했다.



검찰은 피해자들이 휴유증에서 벗어날 수 있도록 한국범죄피해자지원 중앙센터와 협력해 정신과 치료 및 언어·예술 치료를 지원할 방침이다. 검찰은 또 주거이전비와 긴급생계비, 간병비 등 경제적 지원이 신속히 이루어지도록 조치했다고 밝혔다.



검찰은 “발달장애인 등 사회적 약자에 대한 범죄를 유관기관과 협력을 통해 철저히 수사해 엄정 대응하겠다”며 “피해자들과의 상담을 통해 지원이 필요한 부분을 지속적으로 확인하고 실효성 있는 피해지원을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.



이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 검찰이 장애인 입소자를 학대하고 성폭행한 한 혐의를 받는 인천 강화군 중증장애인 거주시설 ‘색동원’의 시설장을 구속 상태로 재판에 넘겼다.서울중앙지검 여성아동범죄조사1부(부장검사 정희선)는 19일 시설장 김모 씨를 성폭력처벌법 위반(강간 등 상해·장애인피보호자 강간 등)과 장애인복지법 위반 등 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다.김씨는 중증장애인인 색동원 입소자 3명을 성폭행하고, 이를 거부한 피해자 머리에 유리컵을 던져 상해를 입힌 혐의를 받는다. 다른 입소자 1명을 드럼스틱으로 수차례 때린 혐의도 있다.검찰은 지난달 27일 김씨를 구속 상태로 경찰로부터 송치 받아 추가 수사를 이어 왔다. 검찰은 피해자 면담과 참고인 조사 등 보완수사를 통해 김씨의 추가 성폭행 정황을 확인했다.검찰은 피해자들이 휴유증에서 벗어날 수 있도록 한국범죄피해자지원 중앙센터와 협력해 정신과 치료 및 언어·예술 치료를 지원할 방침이다. 검찰은 또 주거이전비와 긴급생계비, 간병비 등 경제적 지원이 신속히 이루어지도록 조치했다고 밝혔다.검찰은 “발달장애인 등 사회적 약자에 대한 범죄를 유관기관과 협력을 통해 철저히 수사해 엄정 대응하겠다”며 “피해자들과의 상담을 통해 지원이 필요한 부분을 지속적으로 확인하고 실효성 있는 피해지원을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.이서현 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지