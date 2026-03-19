“오너 회사에 돈 그만 줘!” 20일 DB손보 주총은 ‘표 대결장’
20일 서울 강남구 DB금융센터에서 열리는 DB손해보험의 정기 주주총회는 주주 행동주의 펀드 얼라인파트너스와 표 대결장이 될 전망이다. 얼라인은 지난해 1월부터 DB손보 투자에 나서 1.9%의 지분을 보유한 뒤 지난달 6일 첫 공개 주주 서한 발송을 시작으로 행동에 나섰다.
주총의 승패는 ‘감사위원이 되는 사외이사’로 누가 선임되느냐로 갈릴 것으로 보인다. 감사위원은 이사회 안에서 회계 장부 열람권과 업무·자산 조사권을 갖는다. 대주주에게 유리한 결정이 내려지지 않도록 막는 감시자 역할이다.
감사위원은 총 2명이 선임된다. DB손보는 김소희 전 AIG손보 최고재무책임자(CFO)와 이현승 LHS자산운용 회장을, 얼라인은 민수아 전 삼성액티브자산운용 대표와 최흥범 전 삼정KPMG 파트너를 추천했다. 상법상 감사위원을 뽑을 때는 대주주가 지분을 아무리 많이 보유하고 있더라도 의결권이 3%까지만 인정된다. 얼라인이 외국인 투자자와 기관 투자자, 소액 주주의 표심을 모으면 승기를 쥘 수 있는 구조다.
얼라인이 DB손보를 겨냥한 것은 높은 수익성 대비 주주 환원이 미흡하기 때문이다. DB손보는 지난해 결산 추정치 기준 자기자본이익률(ROE)이 17%대로 손보업계 1인 삼성화재(9%대)보다 월등히 높다. 보험사의 재무 건전성을 나타내는 지급여력(K-ICS) 비율은 230%에 육박한다. 금융 당국 권고치는 130%다. 이런 데도 총주주환원율은 26%로 삼성화재(41%)보다 낮다.
문제는 배당만이 아니다. DB손보는 DB Inc.에 연 매출에서 광고비를 뺀 금액의 0.10~0.18%를 상표권 사용료로 낸다. DB Inc.는 대주주 지분율이 높은, 그룹 지주사 격인 회사다. DB의 금융 계열사는 2018년부터 지난해 3분기까지 총 2200억원이 넘는 돈을 상표권료로 냈다. 이 중 80%가량이 DB손보 몫으로 추정된다. DB손보는 2020년 금융감독원으로부터 ‘상표권료가 과도하니 산정 방식을 다시 정하라’며 경영 유의 조치를 받았으나 크게 개선되지 않고 있다.
얼라인은 대주주 견제가 가능한 독립적인 감사위원을 뽑아야 주주 환원율도 높이고 불공정한 내부 거래도 끊을 수 있다고 주장한다. 세계 양대 의결권 자문사로 꼽히는 ISS와 글래스루이스는 얼라인의 손을 들어줬다. 다만 ISS(민수아·이현승 찬성, 최흥범·김소희 반대)와 글래스루이스(최흥범 찬성·김소희 반대) 간 권고 후보는 엇갈렸다. 가장 많은 지분을 보유한 외국인의 표심이 나뉠 경우 DB손보 추천 인사가 어부지리로 선임될 가능성이 있다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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