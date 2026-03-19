경기신보, 전국 지역신보 최초 ‘보증공급 60조’ 달성
경기신용보증재단은 지난달 24일 누적 보증공급 60조원을 달성했다고 19일 밝혔다.
전국 지역신용보증재단 가운데 최초다.
지난 2024년 누적 보증공급 50조원 돌파 이후 약 2년 만에 10조원이 추가 공급된 것으로, 경기침체로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인에 대한 금융지원을 꾸준히 확대해 온 결과라는 게 경기신보의 설명이다.
이를 통해 최근 2년간 도내 약 7조9710억원의 생산 유발효과와 2만9107명의 고용 창출 효과를 내며 지역경제 활성화에 기여했다.
더불어 최근에는 단순한 보증 지원을 넘어 금융과 경영지원을 연계한 종합 지원체계를 구축하며 지원의 폭을 넓히고 있다.
특히 중·저신용 소상공인을 대상으로 맞춤형 경영 컨설팅을 실시하는 등 보증과 컨설팅을 결합한 지원을 강화하고 있다.
실제로 컨설팅을 수반한 보증은 일반보증 대비 부실 발생 비율이 최대 2.58%p 낮은 것으로 나타났다.
이날 본점 3층 강당에서는 창립 30주년 기념행사가 열렸다.
경기신보는 이번 창립 30주년을 계기로 지난 성과를 되돌아보는 데 그치지 않고, 인공지능(AI) 전환과 데이터 기반 운영 등 내부 혁신을 통해 금융지원 체계를 더욱 고도화해 나갈 계획이다.
특히 최근 중동 정세 악화에 따라 유가와 환율의 변동성이 확대되면서 도내 중소기업과 소상공인의 경영 불확실성도 커지고 있는 만큼, 경기도와 함께 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’을 준비해 선제적 위기 대응에 나설 예정이다.
또 ‘이지원’ 등 비대면 신청 채널 통해 ‘경기도 소상공인 지원자금’ 등 다양한 정책보증상품 지원하여 고객이 보다 쉽고 빠르게 보증 지원을 이용할 수 있도록 신청 절차와 이용 편의성도 지속적으로 높여갈 계획이다.
시석중 경기신보 이사장은 “경기신보가 걸어온 지난 30년은 소상공인과 중소기업을 지켜주고 키워주며, 내일을 열어준 희망의 사다리 역할과 담보 부족으로 어려움을 겪던 수많은 이들에게 보증이라는 기회의 사다리 역할을 해온 시간이었다”며 “앞으로 경기신보는 단순히 보증만 지원하는 기관을 넘어 사업성공에 필요한 경영 컨설팅과 솔루션은 물론, 경영정보와 교육을 제공하는 종합금융서비스기관으로 나아가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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