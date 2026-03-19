‘쓰레기 봉투 대란’ 벌어지나…“봉투 원료 재고 한 달 치뿐”

기후부, 재고 조사 착수

연합뉴스

전국 기초지방자치단체에 공문을 보내 봉투 재고량 조사에 착수했다.

물론 지자체들이 저마다 봉투 재고분을 보유하고 있는 만큼 당장 한 달 뒤 ‘대란’이 벌어질 가능성은 크지 않지만 전쟁이 장기화하면 심각한 상황이 전개될 수도 있다.