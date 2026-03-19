‘쓰레기 봉투 대란’ 벌어지나…“봉투 원료 재고 한 달 치뿐”
기후부, 재고 조사 착수
미국·이란 전쟁 때문에 쓰레기 종량제 봉투 부족 사태가 벌어질 수 있다는 전망이 나오고 있다.
19일 기후에너지환경부 등에 따르면 종량제 봉투를 만드는 데 필요한 원료는 현재 한 달 치 정도만 남아 있는 것으로 전해졌다.
종량제 봉투의 원료인 폴리에틸렌은 나프타 열분해 과정 등을 거쳐 생산되는데, 제조 업체들은 전쟁 탓에 나프타 수급에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.
기후부는 종량제 봉투와 관련된 우려가 잇따르자 이날 전국 기초지방자치단체에 공문을 보내 봉투 재고량 조사에 착수했다.
물론 지자체들이 저마다 봉투 재고분을 보유하고 있는 만큼 당장 한 달 뒤 ‘대란’이 벌어질 가능성은 크지 않지만 전쟁이 장기화하면 심각한 상황이 전개될 수도 있다.
국내에서 제작되는 종량제 봉투는 연간 18억장에 육박하는 것으로 알려져 있다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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