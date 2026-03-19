남구도서관 ‘들락날락’ 개관… 15분도시 인프라 확충

도서관에 어린이 복합문화공간 조성

AI·체험 결합 교육·문화 기능 강화

들락날락 97곳 운영, 생활권 확산

부산시가 남구도서관에 어린이 복합문화공간 ‘들락날락’(사진)을 개관하며 15분도시 핵심 시설 확충에 나섰다. 유휴공간을 활용한 교육·문화 인프라 확대가 본격화되고 있다는 평가다.