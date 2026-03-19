부산시가 남구도서관에 어린이 복합문화공간 ‘들락날락’(사진)을 개관하며 15분도시 핵심 시설 확충에 나섰다. 유휴공간을 활용한 교육·문화 인프라 확대가 본격화되고 있다는 평가다.
부산시는 20일 남구도서관 내 어린이복합문화공간 ‘남구도서관 들락날락’을 개관한다고 밝혔다. 개관식은 이날 오후 4시 남구도서관에서 박형준 부산시장과 오은택 남구청장, 지역 주민 등 150여명이 참석한 가운데 열린다.
이번 사업은 2024년 구·군 공모사업으로 선정돼 총 40억원이 투입됐으며, 도서관 로비와 지하 공간 등 1760㎡를 리모델링해 조성됐다. 독서와 교육, 디지털 체험이 결합한 아동 친화형 복합 공간으로 탈바꿈한 것이 특징이다.
공간은 체험과 교육 기능을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 지하 1층에는 다면 형 동화 체험 공간이 마련돼 아이들이 입체적으로 콘텐츠를 경험할 수 있고, 1층에는 미디어아트와 인공지능(AI) 로봇을 활용한 체험형 북카페가 들어섰다. 2층에는 스마트 테이블과 게임 공간 등 가족 참여형 시설이, 4층에는 전자칠판과 태블릿 기반의 영어·코딩 교육이 가능한 스마트 강의실이 조성됐다.
시는 이번 시설이 기존 도서관 기능을 넘어 가족 친화형 복합문화공간으로 역할을 확대하고, 학교 밖 공교육 기능 보완에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
‘들락날락’은 부산시가 추진하는 15분도시 핵심 사업으로, 생활권 내 유휴 공간을 활용해 아동 친화형 학습·놀이 공간을 조성하는 모델이다. 현재 부산 전역에 97곳이 운영 중이며, 영어 체험과 창의 교육 등 다양한 프로그램이 제공되고 있다.
시는 ‘들락날락’을 중심으로 생활밀착형 교육·문화 인프라를 지속 확대해 시민 체감도를 높인다는 계획이다.
박형준 부산시장은 “들락날락은 15분도시 핵심 시설이자 유휴 공간 활용 혁신 사례”라며 “지역 거점 도서관을 활용한 이번 조성 역시 또 하나의 우수 모델이 될 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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남구도서관 ‘들락날락’ 개관… 15분도시 인프라 확충
도서관에 어린이 복합문화공간 조성
AI·체험 결합 교육·문화 기능 강화
들락날락 97곳 운영, 생활권 확산
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