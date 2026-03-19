종로구, BTS 공연 앞두고 광화문 일대 집중 점검
종로구가 오는 21일 관내인 광화문광장에서 진행되는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 공사장, 가로시설물, 도로, 보도에 대한 대규모 안전 점검을 실시한다고 19일 밝혔다.
종로구는 우선 20일 오후 4시부터 21일까지 안전요원을 통해 팬들의 줄서기, 노숙에 대응한다. 광화문 월대, 광화문, 청진동, 동십자각 지하보도 등 4곳을 집중관리구역으로 지정해 순찰한다. 대한민국 역사박물관부터 교보생명 구간까지 보도도 일반관리구역으로 지정해 관리한다.
종로구는 BTS의 컴백 공연을 종로를 알리는 기회로도 활용한다. 광화문스퀘어 대형 전광판을 통해 ‘K-문화의 중심 종로, 종로는 문화를 사랑합니다’ 영상을 송출하고 있다. 또 20일 오후 7시 광화문스퀘어에서 ‘BTS 경복궁 스페셜 필름’을 독점 공개한다. 이 영상은 21일까지 광화문 스퀘어 10개 전광판에서 동시 송출된다.
정문헌 종로구청장은 이날 광화문광장 일대를 돌며 도로와 조명시설, 가로시설물 등을 점검했다. 정 구청장은 “세계적 관심이 집중되는 만큼 구민 일상과 관람객 안전 모두 빈틈없이 챙기겠다”고 말했다. 또 “이번 기회가 종로를 K-컬처 대표 거점 도시로 세계에 알리는 계기로 삼겠다”고 덧붙였다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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