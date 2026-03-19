대법원 “변론 분리된 공범 재판서 위증하면 처벌 가능”

대법원. 뉴시스

대법원은 다수 의견에서 “증인의 개념과 형사소송법상 증인의 자격에 비춰보면, 법률에 다른 규정이 없는 한 당사자인 피고인을 제외한 제3자는 누구나 증인이 될 수 있다”며 “공범인 공동 피고인이라 하더라도 소송 절차가 분리됐다면 다른 피고인의 소송 절차에선 더 이상 피고인 지위에 있지 않아 증인이 될 수 있다”고 판시했다.

반면 주심인 오경미 대법관은 홀로 기존 판례를 변경해 사건을 파기환송해야 한다는 반대 의견을 냈다. 오 대법관은 “진술거부권은 헌법과 형사소송법에 의해 피고인에게 부여된 본질적 권리”라며 “실체적 진실 발견이나 소송실무의 편의를 내세워 피고인 진술거부권의 보호 가치를 양보할 수 없다”고 강조했다.