“스크린 넘어 무대로”…넷플릭스, 내년 ‘케데헌’ 월드투어 논의 중
넷플릭스 오리지널 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 월드투어가 내년에 열릴 수 있다는 외신 보도가 나왔다. 영화 속 한 장면처럼 전 세계 팬들이 공연장에서 걸그룹 헌트릭스의 히트곡을 ‘떼창’할 수 있게 될 가능성이 커진 것이다.
블룸버그와 로이터통신은 18일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 넷플릭스가 내년 ‘케데헌’ 월드투어를 계획하고 있으며 콘서트 기획사들과 관련 논의를 진행 중이라고 보도했다. 전 세계 주요 도시에서 1만~2만명을 수용할 수 있는 아레나 공연장을 빌려 콘서트를 여는 방안이 검토되는 것으로 알려졌다.
세부 구성은 확정되지 않았지만, 극 중 헌트릭스의 보컬을 맡았던 이재, 오드리 누나, 레이 아미 등 출연진의 참여와 함께 버추얼 퍼포머를 결합한 하이브리드 공연 방식이 논의되고 있는 것으로 전해졌다.
이 같은 확장은 ‘케데헌’이 보여준 압도적인 성과를 기반으로 한다. 작품은 케이팝 아이돌 그룹이 악령에 맞서 노래로 세상을 지켜낸다는 설정으로 화제를 모았다. 지난해 6월 공개 이후 넷플릭스에서 가장 많이 본 콘텐츠에 올랐다.
누적 시청 수는 5억회를 넘어섰고, OST ‘골든’은 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 7주 연속 1위를 기록하며 음악 시장에서도 영향력을 입증했다. 여기에 골든글로브, 그래미, 아카데미 등 미국 주요 시상식 석권까지 더해졌다.
이에 힘입어 넷플릭스는 이미 ‘케데헌’ 후속작 제작을 공식화한 상태다. 월드투어는 속편 공개에 앞서 기대감을 끌어올리는 사전 흥행 장치이자, 영상·음악·공연을 결합한 지식재산권(IP) 확장의 핵심 전략으로 활용될 가능성이 크다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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