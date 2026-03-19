화교사회, 지역과 함께하는 공공의료 실천
여성·청년 주도, 서울서 두 번째 무료 의료봉사
화교사회가 의료봉사를 통해 지역사회와의 상생을 실천했다.
세계화인공상부녀기관협회 한국분회와 한국화교협회연합총회 청년회는 지난 15일 서울 한성화교소학교에서 무료 의료봉사를 공동 개최했다.
이번 행사는 ‘3·8 세계 여성의 날’과 ‘3·29 청년절’을 기념해 여성과 청년이 함께 기획·운영했다는 점에서 의미를 더했다. 주최 측은 “한국 사회의 일원으로서 책임을 다하겠다는 취지”라고 밝혔다.
의료봉사는 교민뿐 아니라 지역 주민과 학교 구성원까지 참여 대상을 확대해 진행됐다. 치과, 한의학, 약료 상담, 사회복지 상담 등 다양한 분야의 전문 인력이 참여했으며, 복약지도와 다제약물 관리 상담이 큰 호응을 얻었다.
행사 당일 많은 시민이 방문해 상담을 받았으며, 주최 측은 향후 홍보를 강화해 참여 기회를 넓히겠다고 밝혔다.
이날 개회식에는 주한국타이베이대표부 고교위 대표 등 주요 인사들이 참석했다. 참석자들은 “여성과 청년이 중심이 된 공익 활동이 지역사회에 긍정적 영향을 주고 있다”고 평가했다.
주최 측은 “작은 나눔이 사회적 신뢰를 만든다”며 “지속적인 공익 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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