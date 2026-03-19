“입국 혼잡 줄이고, 암표 잡아라”…李대통령, BTS 공연 전 꼼꼼 지시

“입국 혼잡 줄이고, 암표 잡아라”…李대통령, BTS 공연 전 꼼꼼 지시
이틀 앞으로 다가온 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞두고 이재명 대통령이 ‘공항 혼잡 대응’과 ‘암표 단속’을 주문했다.
이 대통령은 19일 청와대 수석보좌관회의 모두발언에서 “주말 BTS 공연 때문에 외국인 관광객이 일시적으로 급증해 인천공항 입국장이 매우 혼잡한 상황”이라며 “입국장의 모습이 그 나라의 첫인상을 좌우하니 현장의 혼란과 불편을 줄이기 위한 적극적인 대처가 필요하다”고 지시했다.
이 대통령은 “법무부가 어제부터 특별입국심사대책을 시행 중이라는데, 필요한 인력과 장비의 집중적이고 신속한 투입이 있어야 되겠다”면서 “입국 관광객 3000만명 시대로의 도약은 크고 거창한 것이 아니라 작고 세밀한 부분에서부터 출발한다”고 덧붙였다.
시민 불편 최소화도 함께 강조했다. 이 대통령은 “질서 유지를 제대로 하되 국민들의 불편함이 없도록 세심하게 챙겨봐달라”고 당부했다.
이 대통령은 전날 자신의 소셜미디어를 통해서도 현장 관리를 위한 세심한 주문을 이어갔다.
그는 “현장 안전요원의 안내에 협조해 주시고 시장 질서를 해치는 암표 거래는 반드시 신고해 주길 바란다”며 “서로를 배려하고 질서를 지키는 성숙한 시민의식을 보여달라”고 당부했다.
이번 공연은 BTS가 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매를 기념해 21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 여는 컴백 공연이다. 완전체 앨범 발매는 2022년 6월 이후 약 3년 9개월 만이다.
주최 측에 따르면 티켓을 받은 관람객 2만2000여명을 포함해 최대 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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