김민재 풀타임 뛴 뮌헨, 챔스 8강행

바이에른 뮌헨의 김민재가 19일(한국시간) 아탈란타와의 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 2차전에서 공중볼 경합을 벌이고 있다. AP연합뉴스

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경기 막판에는 오른쪽 풀백으로 변신해 오버래핑 후 슈팅을 시도하기도 했다. 축구 통계 매체 소파스코어는 김민재에게 팀 내 세 번째로 높은 평점 7.6을 줬다.

리버풀은 ‘디펜딩 챔피언’ PSG와

43년 만에 8강에 오른 스포르팅(포르투갈)이 아스날을 상대한다.

바르셀로나의 로베르트 레반도프스키가 19일(한국시간) 뉴캐슬과의 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 2차전에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. EPA연합뉴스