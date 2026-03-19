부산시·경찰, 지방선거 앞두고 공직·선거범죄 동시 단속
공직 중립 훼손·복무위반 집중 감찰
경찰 147명 투입, 선거범죄 수사 본격화
금품·허위정보 등 5대 범죄 무관용 원칙
부산시와 부산경찰청이 오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 공직기강 점검과 선거범죄 단속을 동시에 강화하며 본격적인 대응에 나섰다.
부산시 감사위원회는 선거일 전날인 6월 2일까지 공직자의 정치적 중립 확보와 공직기강 확립을 위해 특별 감찰을 한다고 19일 밝혔다. 감찰은 시 본청과 직속기관, 사업소, 16개 구·군, 산하기관 등을 대상으로 선거 일정에 맞춰 단계적으로 진행된다.
시는 선거 분위기에 편승한 복무 위반과 정치적 중립 훼손 행위를 중점 점검한다. 특히 단체장의 선거 영향 행위 금지 기간 이후에는 특정 후보 업적 홍보, 사회관계망서비스(SNS)를 통한 지지·비방, 댓글 작성 등 위반 행위를 집중 감찰할 계획이다. 근무시간 중 사적 용무, 무단이탈 등 복무 위반과 금품수수, 음주 운전 등 공직기강 해이 행위에 대해서는 무관용 원칙을 적용한다.
부산경찰청은 전날부터 선거사범 단속체제에 돌입했다. 부산경찰청 반부패경제범죄수사대와 경찰서 지능범죄수사팀 등 147명을 투입해 ‘선거사범 수사상황실’을 운영하며 24시간 대응체계를 가동한다.
경찰은 금품수수, 허위사실 유포, 공무원 선거 관여, 선거 폭력, 불법단체 동원 등 5대 선거범죄를 중점 단속 대상으로 정하고 무관용 원칙으로 엄정 수사할 방침이다. 특히 온라인 허위 조작 정보 확산에 대비해 상시 모니터링과 집중 단속을 병행할 계획이다.
시와 경찰은 각각 감찰과 수사를 통해 선거 개입 행위를 차단하고 공정한 선거 환경 조성에 나선다는 방침이다. 관계기관 간 협력도 강화해 선거범죄 대응 체계를 촘촘히 구축하기로 했다.
윤희연 부산시 감사위원장은 “공직자의 정치적 중립성과 청렴성이 중요한 시기”라며 “선거법 위반과 공직 비위 행위를 집중 점검해 공직기강을 확립하겠다”고 밝혔다. 부산경찰청 관계자도 “선거사범 수사상황실을 중심으로 신속 대응 체계를 유지하고 불법행위에 대해서는 엄정 수사해 공정한 선거가 치러지도록 하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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