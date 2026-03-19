아기 남방큰돌고래 ‘쌘돌이’, 폐그물 벗었다
제주 연안에서 폐그물에 걸려 고통받던 남방큰돌고래 새끼 ‘쌘돌이’가 발견 87일 만에 그물이 완전히 제거된 모습이 확인됐다.
남방큰돌고래를 지속적으로 관찰해 온 다큐제주 오승목 감독은 19일 오전 9시쯤 서귀포시 대정읍 무릉리 앞바다에서 쌘돌이가 폐그물에서 벗어난 상태로 유영하는 장면을 목격했다고 밝혔다.
쌘돌이는 지난해 12월 23일 자망 폐그물에 휘감긴 채 처음 발견됐다. 이후 석 달 가까이 그물을 달고 유영하면서 폐그물은 몸통에서 등지느러미쪽으로 위치를 옮겨갔다. 그물에 해초가 붙어 무게가 더해지면서 결국 등지느러미가 잘렸고, 그 과정에서 그물도 떨어져 나갔다.
전문가들은 등지느러미가 섬유질과 뼈로 이뤄져 있어 감염만 발생하지 않으면 생존에 큰 문제는 없다고 설명했다.
제주도는 쌘돌이를 긴급구조 전담팀의 구조 대상 목록에 올려 지속적으로 관찰해왔다. 하지만 빠른 유영 속도 등으로 구조가 쉽지 않았다. 다행히 쌘돌이는 스스로 그물을 벗어나며 자유를 되찾았다.
오승목 감독은 “쌘돌이가 등지느러미를 잃고 상처를 입었지만 소중한 생명을 지켜내 무척 다행”이라고 말했다.
남방큰돌고래는 제주 연안에서만 평생 사는 정착성 돌고래다. 한반도 연안에서 관찰되는 8종의 고래 가운데 유일하게 정착한 종이며, 다른 지역 개체와 교류 없이 특정 지역에 머무르기 때문에 해양 생태계의 건강성을 보여주는 지표로 여겨진다. 2000년대 초반 150마리로 추정되던 개체 수는 현재 110~120마리로 줄었다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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