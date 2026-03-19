“쌀 맛이 얼마나 좋았으면…유럽인들도 안동 양반쌀 먹는다”
안동시, 18일 프리미엄 쌀 ‘안동 양반쌀’ 유럽 시장 첫 진출 선적식 가져
경북 안동시는 18일 농협양곡 안동라이스센터에서 지역대표 프리미엄 쌀 ‘안동 양반쌀’의 유럽시장 첫 진출을 기념하는 선적식을 열고 본격적인 수출에 나섰다.
이날 선적식에는 양반쌀 재배 농가를 비롯해 안동시와 농협 관계자 등 50여 명이 참석해 안동 양반쌀의 성공적인 유럽 진출을 기원하고 지속적인 수출 확대를 위한 협력을 다짐했다.
이번에 유럽으로 수출되는 ‘안동 양반쌀’은 경북도가 선정한 ‘6대 우수 브랜드 쌀’에 7년 연속 이름을 올린 지역 대표 프리미엄 쌀이다. 외관이 깨끗하고 구수한 향과 단맛이 뛰어난 ‘영호진미’와 ‘백진주’ 품종으로 구성돼 우수한 품질을 자랑한다.
이번 선적을 시작으로 올 연말까지 총 100톤 규모의 물량을 순차적으로 출하할 계획이며 이를 통해 유럽 소비자들에게 안동 쌀의 우수성을 널리 알리고 향후 전 유럽으로 수출처를 늘려갈 계획이다.
안동시 관계자는 “국내 쌀 소비 감소로 어려움을 겪는 상황에서 양반쌀의 유럽 시장 진출은 매우 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 국외 판촉 행사와 식품 안전성 검사, 수출용 포장재 제작 등을 적극 지원해 안정적인 해외 판로를 구축하고 농가 소득 증대와 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사