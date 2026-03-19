부산, TPO 통해 글로벌 관광 협력 확대
G2B 상담 통해 관광상품 개발 본격화
6개 도시 참여, 국제 협력 기반 확대
데이터·AI 관광 정책 전환 논의
부산시가 글로벌도시관광진흥기구(TPO)를 중심으로 도시 간 관광 협력과 비즈니스 연계를 강화하고 있다. 단순 회의 개최를 넘어 국제 관광 네트워크를 활용한 실질적 교류 확대에 나섰다는 평가다.
부산시와 TPO는 지난 18일 경주화백컨벤션센터에서 ‘제46차 TPO 집행위원회’를 개최했다고 19일 밝혔다. 이번 회의에는 부산과 경주를 비롯해 김해, 코타키나발루, 호찌민, 광저우 등 6개 집행위원 도시와 관광기관, 기업 관계자 등 80여명이 참석했다.
집행위원회는 TPO의 주요 정책 방향과 사업 추진 현황을 심의·의결하는 핵심 기구로, 회원 도시 간 협력 전략을 논의하는 플랫폼이다. 이날 회의에서는 올해 주요 사업 추진 현황을 점검하고 글로벌 관광 협력 확대와 기구의 중장기 발전 방향 등을 논의했다.
특히 회의와 연계해 진행된 공동홍보설명회와 정부-기업 간(G2B) 네트워킹 프로그램이 실질적인 성과를 냈다. 참가 도시들은 국내 관광업계 관계자들을 대상으로 각 도시의 관광자원과 인센티브 정책을 소개했으며, 해외 도시와 국내 업계 간 관광 상품 개발을 위한 비즈니스 상담이 이어졌다. 단순 교류를 넘어 실질적 협력으로 이어지는 기반이 마련됐다는 평가다.
또 ‘데이터 및 인공지능 기반 도시 관광 거버넌스’를 주제로 한 특별 브리핑에서는 디지털 전환 시대에 대응한 관광 정책 방향이 제시됐다. 관광 산업에서도 데이터와 AI를 활용한 정책 고도화 필요성이 강조됐다.
행사 이후에는 대릉원과 동궁과 월지, 월정교 등 경주 주요 유적지를 둘러보는 야간 시찰이 진행돼 참가자들이 한국의 역사·문화 자원을 체험하는 시간도 마련됐다.
TPO는 부산에 사무국을 둔 국내 유일의 관광 전문 국제기구로, 현재 143개 도시 회원과 60개 민간 회원이 참여하고 있다. 시는 이번 집행위원회를 계기로 글로벌 관광 협력 네트워크를 강화하고 국제 관광도시로서의 위상을 더 높인다는 계획이다.
나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “부산이 글로벌 관광 허브도시로서 국제적 연대를 강화하는 계기가 됐다”며 “회원 도시들과 협력을 확대해 지속 가능한 관광 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다. 강다은 TPO 사무총장은 “이번 집행위원회는 포스트 APEC 도시 경주의 관광 경쟁력을 세계 도시들과 공유하고 실질적인 비즈니스 협력을 끌어낸 자리였다”며 “앞으로도 TPO가 도시 간 관광 교류를 선도하는 플랫폼이 되도록 하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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