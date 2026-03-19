유은혜 “이주배경 학생 교육, 경기도가 표준 만들 것”
특별지원학교·예비학급 도입 등
이주배경 학생 맞춤형 지원 공약
유은혜 경기도교육감 예비후보가 이주배경 학생 맞춤형 지원 확대를 핵심으로 한 교육 공약을 발표했다.
유 예비후보는 “학생의 다양성을 경기도의 경쟁력으로 키우겠다”며 이주배경 학생 교육 정책 구상을 19일 밝혔다.
그는 전국 이주배경 학생 수가 2014년 약 6만7000명에서 2025년 20만명을 넘어섰고, 경기도에는 약 5만7000명이 재학 중이라고 설명하며 정책 전환의 필요성을 강조했다. 특히 외국인 가정 자녀가 최근 10년 사이 10배 증가했다는 점을 언급하며 기존 정책의 한계를 지적했다.
이에 따라 학교별 맞춤형 지원체계를 전면 도입하겠다고 밝혔다. 이주배경 학생 비율이 30% 이상인 학교는 ‘특별지원학교’로 지정해 학급당 학생 수를 15~18명으로 줄이고, 이중언어 상담사와 사회복지사, 진로 전담 교사를 배치할 계획이다. 또한 학생 비율이 30% 미만이라도 지원이 필요한 학교에는 ‘가중치 지표’를 적용해 예산과 인력을 탄력적으로 지원하겠다고 덧붙였다.
한국어 이해도가 낮은 학생들을 위한 ‘예비학급’도 신설하겠다는 계획을 밝혔다. 해당 학급은 관련 학생이 10명 이상인 학교에 설치되며, 입국 직후 6개월에서 최대 1년까지 한국어와 한국문화 적응 교육을 집중적으로 제공한다. 이는 기존 ‘공유학교’ 방식이 이동 부담과 단기 지원에 그쳤던 한계를 보완하기 위한 조치로, 학교 내 정착을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
이주배경 가정 학부모를 대상으로 교육제도 이해와 자녀 진로 상담을 돕는 맞춤형 프로그램을 운영하고, 별도 조직과 연계해 지속적인 지원을 제공하는 학부모 지원도 포함됐다.
또한 예술·체육·IT 등 학생 개별 특기를 지역사회와 연계해 육성하고, 특성화고 학생에게는 ‘취업 전용 한국어 교재’를 보급하는 등 공공기관 및 기업과의 연계를 통해 교육에서 취업까지 이어지는 경로를 구축하겠다는 구상이다.
이와 함께 입국 전 단계부터 지원을 확대해 입국 6개월 전부터 대학생 멘토와 연결하는 ‘온라인 1대1 튜터링’을 운영하고, 20개국 이상 언어로 24시간 응답 가능한 AI 상담 챗봇 서비스도 도입해 상시 운영하겠다고 밝혔다.
유 예비후보는 “모든 학생이 세계시민으로서 동등한 기회를 누릴 수 있도록 경기도에서부터 이주배경 교육의 새로운 표준을 만들겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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