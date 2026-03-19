고양시, 원거리 고교생 위한 ‘직행 통학버스’ 시범 도입
덕양구 동부권 고등학생 통학 개선
전세버스 활용 직행 통학버스 운영
경기 고양시와 고양교육지원청이 원거리 통학 문제 해결을 위해 직행 통학버스 시범사업에 나선다.
고양시는 덕양구 지역 고등학생들의 통학 여건 개선을 위해 ‘전세버스 활용 직행 통학버스’ 시범사업을 추진한다고 19일 밝혔다. 이번 사업은 거주지에서 학교까지 환승 없이 이동하는 직행 방식으로, 장거리 통학에 따른 시간과 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
특히 덕양구 동부권은 대규모 택지개발로 학령인구가 급증하면서 학생들이 거주지 인근이 아닌 원거리 학교로 배정되는 사례가 늘어 통학 불편 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 따라 실효성 있는 대책 마련이 시급한 상황이었다.
고양시와 고양교육지원청은 이러한 문제를 해결하기 위해 협의를 이어왔으며, 다양한 대안을 검토한 끝에 지역 특성과 학생 이동 동선을 반영한 직행형 전세버스 모델을 최종 선택했다. 이 방식은 기존 순환형 통학버스보다 이동 시간을 실질적으로 단축할 수 있는 현실적인 대안으로 평가된다.
사업 추진 과정에서 고양시는 재원의 일부를 분담하고, 고양교육지원청은 사전 수요조사와 노선 설계 등 구체적인 실행계획 수립을 맡는다. 양 기관은 협력을 통해 사업의 안정적 운영 기반을 마련할 계획이다.
시 관계자는 “원거리 통학 문제는 단순한 교통 불편을 넘어 학생 안전과 학습권과 직결된 사안”이라며 “이번 시범사업은 학생들을 위한 실질적 해결책을 마련한 의미 있는 첫걸음”이라고 밝혔다.
한편, 고양시는 교육지원청과 협력을 지속해 통학 환경을 개선하고, 학생들이 보다 안전하고 안정적인 여건에서 학업에 전념할 수 있도록 지원을 확대해 나갈 방침이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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