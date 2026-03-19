15분도시 부산, 정책 고도화 단계 진입
자문위 연차총회 개최, 정책 방향 점검
학교길·자전거길 등 체감사업 확대
들락날락·하하센터 운영 내실화
부산시가 ‘15분도시 부산’ 정책을 시범 사업 단계에서 벗어나 고도화·확산 단계로 전환한다. 그간 축적된 사업 성과를 바탕으로 시민 체감도를 높이는 생활밀착형 정책을 본격 추진하겠다는 구상이다.
부산시는 19일 시청에서 ‘15분도시 부산 자문위원회’ 2026년 연차 총회를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의에서는 자문위원회 활동 보고와 함께 주요 성과 점검, 향후 정책 방향에 대한 논의가 이뤄졌다.
15분도시 자문위원회는 정책 전반에 대한 자문 기구로, 1기와 2기를 거치며 핵심 사업에 대한 심의와 자문을 수행해 왔다. 2기 자문위원회는 지난해 2월 출범 이후 1년간 14차례 회의를 통해 세부 사업을 점검했고, 1기부터 누적된 자문은 정책 설계와 실행 과정 전반에 반영됐다.
시는 그동안 해피챌린지 사업과 정책 공모, 비전투어 등을 통해 15분도시 기반을 단계적으로 구축해 왔다. 해외 콘퍼런스 발표와 국제 공모전 수상 등 대외적으로도 정책 성과를 인정받았다는 평가다.
올해는 정책의 실효성을 높이는 데 초점을 맞춘다. 어린이 ‘안전한 학교 가는 길’ 조성과 생활형·레저형 자전거길 구축을 통해 일상 속 이동 환경을 개선하고, 하하센터와 들락날락 등 핵심 시설 확충과 운영 내실화를 추진한다. 아울러 민간 플랫폼을 활용한 지역 맞춤형 서비스 개발을 통해 시민 체감도를 끌어올린다는 계획이다.
시는 이번 연차 총회를 계기로 정책의 지속성과 완성도를 높이고, 15분도시를 생활 속에 정착시키는 데 주력한다는 방침이다.
박형준 부산시장은 “올해는 시범 사업 성과를 바탕으로 지속 가능한 15분도시 정책을 확보할 시기”라며 “시민 체감도를 높일 수 있도록 정책을 확산하고 고도화해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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