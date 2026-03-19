오세훈 “BTS 공연 준비 거의 마무리…화장실 2551개 확보”

오세훈 서울시장이 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 BTS 공연 준비 현장 점검을 마친 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴시스

광화문 일대를 둘러본 뒤 BTS 공연 홍보 문구가 적혀 있는 세종문화회관 계단에서 “

혹시 있을지 모르는 테러 대비부터 화장실까지 모든 준비를 착착 진행하고 있다”면서 이같이 전했다.

오 시장은 “

각별히 신경 쓰는 것은 안전과 화장실 문제”라며 “주변 건물들의 협조까지 받아 2551개의 화장실을 확보했다. 이 정도 화장실이면 충분히 커버할 수 있지 않을까 생각한다”고 말했다. 그러면서

이번 공연에 예상 방문객 규모를 묻는 말엔 “적어도 20만~30만명 이상 현장을 찾아주실 것으로 예상하고 있다”고 답했다.