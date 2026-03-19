WDC 부산 디자인 주간, 23일 개막… 도시전략 시동

WDO 협정 체결로 국제무대 진입

빈집·공간정책 등 도시재생 논의

시민 참여 확대, 디자인 일상 확산



부산시가 세계디자인수도(WDC) 선정을 계기로 디자인을 도시 전략으로 본격 가동한다. 단순 행사 수준을 넘어 도시공간 재생과 정책 전환을 포괄하는 실행 단계에 들어갔다는 평가다.



부산시는 23일부터 29일까지 일주일간 ‘2028 세계디자인수도 부산 디자인 주간’을 운영한다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 세계디자인기구(WDO)와의 공식 협정 체결을 계기로 디자인 도시로서의 위상을 대내외에 알리고 시민과 디자인 가치를 공유하기 위해 마련됐다.



디자인 주간은 도시정책과 공간 전략을 중심으로 구성됐다. 첫날 영도 봉산센터에서 열리는 도시디자인 혁신 포럼에서는 ‘빈집을 활용한 포용적 생활공간 조성’을 주제로 낙후 도심을 시민 중심 공간으로 전환하는 방안을 논의한다. 이어 국제 콘퍼런스와 도시공간 정책 콘퍼런스를 통해 ‘디자인을 통한 도시 회복과 연결’, ‘통합과 혁신이 만드는 미래도시’ 등 공간 정책 전환 방향이 제시된다.



특히 27일 열리는 WDO 협정식은 부산이 세계디자인수도로서 공식 출발하는 상징적 행사다. 협정 체결과 함께 공동 선언문 발표와 공식 로고 색상 공개가 예정돼 있으며, 이어지는 WDO 이사회 개최를 통해 부산은 글로벌 디자인 네트워크의 중심 무대에 설 전망이다.



이번 주간은 전문가 중심 행사를 넘어 시민 참여를 확대하는 데도 초점을 맞췄다. 캐치프레이즈 공모와 전시, 시민 공감 라운지 등을 통해 디자인을 일상으로 확산시키고 도시 전반에 대한 관심을 높인다는 계획이다.



부산시는 디자인 주간을 계기로 ‘일회성 행사’가 아닌 지속 가능한 도시 전략으로 디자인을 정착시킨다는 구상이다. 빈집 활용과 도시공간 재편, 생활밀착형 디자인 확산 등을 통해 도시 경쟁력을 높이고 시민 삶의 질을 개선하겠다는 것이다.



박형준 부산시장은 “이번 디자인 주간은 세계디자인수도로서 부산이 나아갈 방향을 시민과 함께 확인하는 출발점”이라며 “디자인을 통해 도시 경쟁력을 높이고 시민의 삶이 더 나아지는 도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 894 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 세계디자인수도(WDC) 선정을 계기로 디자인을 도시 전략으로 본격 가동한다. 단순 행사 수준을 넘어 도시공간 재생과 정책 전환을 포괄하는 실행 단계에 들어갔다는 평가다.부산시는 23일부터 29일까지 일주일간 ‘2028 세계디자인수도 부산 디자인 주간’을 운영한다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 세계디자인기구(WDO)와의 공식 협정 체결을 계기로 디자인 도시로서의 위상을 대내외에 알리고 시민과 디자인 가치를 공유하기 위해 마련됐다.디자인 주간은 도시정책과 공간 전략을 중심으로 구성됐다. 첫날 영도 봉산센터에서 열리는 도시디자인 혁신 포럼에서는 ‘빈집을 활용한 포용적 생활공간 조성’을 주제로 낙후 도심을 시민 중심 공간으로 전환하는 방안을 논의한다. 이어 국제 콘퍼런스와 도시공간 정책 콘퍼런스를 통해 ‘디자인을 통한 도시 회복과 연결’, ‘통합과 혁신이 만드는 미래도시’ 등 공간 정책 전환 방향이 제시된다.특히 27일 열리는 WDO 협정식은 부산이 세계디자인수도로서 공식 출발하는 상징적 행사다. 협정 체결과 함께 공동 선언문 발표와 공식 로고 색상 공개가 예정돼 있으며, 이어지는 WDO 이사회 개최를 통해 부산은 글로벌 디자인 네트워크의 중심 무대에 설 전망이다.이번 주간은 전문가 중심 행사를 넘어 시민 참여를 확대하는 데도 초점을 맞췄다. 캐치프레이즈 공모와 전시, 시민 공감 라운지 등을 통해 디자인을 일상으로 확산시키고 도시 전반에 대한 관심을 높인다는 계획이다.부산시는 디자인 주간을 계기로 ‘일회성 행사’가 아닌 지속 가능한 도시 전략으로 디자인을 정착시킨다는 구상이다. 빈집 활용과 도시공간 재편, 생활밀착형 디자인 확산 등을 통해 도시 경쟁력을 높이고 시민 삶의 질을 개선하겠다는 것이다.박형준 부산시장은 “이번 디자인 주간은 세계디자인수도로서 부산이 나아갈 방향을 시민과 함께 확인하는 출발점”이라며 “디자인을 통해 도시 경쟁력을 높이고 시민의 삶이 더 나아지는 도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지