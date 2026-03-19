맞고 멍드는 일본 가정…폭력 상담 9만8천건 역대 최다
일본 내 가정폭력 피해 상담 건수가 또다시 역대 최고치를 경신했다. 피해자 중 남성 비율은 30%를 넘어섰고 디지털 성범죄 피해 상담 역시 급증하는 추세를 보이고 있다.
19일 일본 경찰청이 홈페이지를 통해 공개한 통계 자료에 따르면, 지난해 경찰에 접수된 가정폭력 상담 건수는 전년 대비 3.5% 증가한 총 9만 8289건으로 집계됐다. 이는 관련 법이 처음 시행된 지난 2001년 이래 가장 높은 수치로 22년 연속 증가세다.
특히 눈에 띄는 점은 남성 피해자(30.6%)가 늘고 있다는 것이다. 2021년 25.2%였던 남성 피해자 비중은 꾸준히 증가하고 있다.
상담이 접수된 가정폭력 중 실제 범죄로 이어져 경찰에 적발된 사례는 8358건이었다. 전년과 비교해 0.7% 소폭 감소했지만, 범죄 유형의 90%가 폭행과 상해에 집중됐다. 아울러 살인 및 살인미수로 이어진 사건도 128건이나 발생해 가정 내 강력 범죄의 심각성이 여전한 것으로 나타났다.
가정폭력 과정에서 아동학대 정황이 의심돼 경찰이 아동상담소에 통보한 18세 미만 아동은 12만 2588명으로 전년보다 0.2% 늘었다. 실제 검거 건수는 2592건으로 다소 줄었으나, 전체 피해 아동 수는 역대 두 번째로 많은 수준을 기록했다.
이와 함께 이별한 연인 등의 신체 촬영물을 온라인에 무단으로 퍼뜨리는 불법 유포 범죄 상담 건수도 2514건으로 전년보다 무려 18.1%나 치솟았다. 해당 범죄는 9년 연속 최다 기록을 갈아치우며 새로운 사회 문제로 대두되고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사