인제 ‘박인환 공원’ 8월 군민 품으로

박인환 공원 투시도. 인제군 제공

농업기술센터와 농기계임대사업소 이전으로 발생한 남북리 816번지 일대 유휴부지를 활용해 추진된다.

박인환 공원 투시도. 인제군 제공

공원 전반에 걸쳐 보행로를 정비하고 공중화장실과 52m 길이의 앉음벽 등 편의시설을 설치해 이용 편의성과 접근성을 높일 계획이다.