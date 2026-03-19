12년간 회삿돈 32억 횡령…검찰 보완수사에 덜미
검찰의 보완수사를 통해 거액의 회삿돈 횡령 사건에서 추가 범행을 밝혀내고 대규모 횡령 혐의를 입증해 기소하는 성과를 거뒀다.
19일 의정부지검 고양지청에 따르면 50대 남성 A씨는 회사 재무·회계 업무를 담당하면서 약 12년간 회삿돈 32억원 상당을 횡령한 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반·횡령)로 고소됐다.
앞서 경찰은 수사 과정에서 전체 피해금 가운데 22억원에 대해서는 혐의를 인정하기 어렵다고 판단해 10억원 횡령 혐의만 송치했다. 이에 고소인이 이의신청을 제기하면서 사건은 다시 검찰의 보완수사를 거치게 됐다.
검찰은 장기간에 걸쳐 범행이 이뤄진 점에 주목하고, 피의자가 자금을 분산해 은닉했을 가능성을 염두에 두고 수사를 확대했다. 금융정보제공 동의서를 통해 범행에 사용됐을 가능성이 있는 계좌 전반의 거래내역을 확보한 뒤 이를 통합·교차 분석하는 등 자금 흐름을 추적했다.
또한 수사과에 대한 지휘를 통해 42개 계좌, 7만여건에 달하는 거래내역과 매입·매출장 자료를 분석하고, 회사 PC에 대한 포렌식 결과를 검토했다. 이와 함께 피해회사 대표자를 7차례 조사하고 참고인 4명 및 피의자를 조사하는 등 다각적인 방식으로 사실관계를 확인했다.
그 결과 피의자가 다수의 계좌로 자금을 반복 이체하는 방식으로 추적을 피하는 등 계획적으로 범행을 저지른 사실과 추가 피해 규모를 밝혀냈다. 검찰은 총 30억원(2억은 최종 불기소) 상당의 횡령 혐의를 인정해 기소했다.
검찰 관계자는 “광범위한 계좌 분석과 관계인 조사를 통해 은닉된 범행 구조를 밝혀냈다”며 “앞으로도 거액의 재산범죄에 대해 철저한 보완수사로 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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