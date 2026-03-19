서울 떠난 기업들 고양시로…3년간 776개 사업체 유입
서울에서 이전한 사업체가 경기도 내에서 가장 많이 유입된 지역은 고양시로 나타났다.
최근 경기도일자리재단이 발표한 ‘경기도 사업체 유입·유출 구조 분석’에 따르면 2022년부터 2025년까지 최근 3년간 서울에서 고양시로 순유입된 사업체는 총 776개로, 도내 31개 시·군 가운데 가장 많은 규모를 기록했다. 같은 기간 서울에서 경기도 전체로 이동한 순유입 사업체 3864개 중 약 20%가 고양시에 집중됐다.
고양시에 이어 하남시가 508개, 남양주시가 407개의 순유입을 기록했으나, 고양시와는 상당한 격차를 보였다. 이는 서울과의 지리적 접근성과 교통 연결성이 기업 입지 선택에 중요한 영향을 미친 결과로 시는 분석했다.
업종별로는 도소매 및 숙박·음식업이 40.1%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 사업서비스업이 19.6%로 뒤를 이었다. 전반적으로 생활밀착형 서비스업 중심의 이동이 두드러지며, 이는 상권 형성과 업무지구 확장 등 지역 경제 구조 변화와 맞물린 흐름으로 해석된다.
고양시 관계자는 “경기북부 권역에서는 서울에서 인접 지역으로 기업이 이전하는 경향이 나타나는 가운데 고양시는 이러한 이동 흐름이 가장 활발한 지역으로 평가된다”며 “일산테크노밸리 조성 등 산업 기반 확충 사업을 추진 중으로, 향후 기업 활동 여건이 더욱 개선되며 추가적인 사업체 유입이 이어질 것으로 기대된다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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