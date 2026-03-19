세이브더칠드런·한국공항공사 ‘포티야놀자’ 지속 추진
사업설명회 열고 사업 추진 논의
국제아동권리 NGO 세이브더칠드런은 한국공항공사와 함께 김포공항 인근 지역 아동을 위한 야간 돌봄교실 ‘포티야(夜)놀자’ 사업을 올해도 지속 추진한다고 밝혔다. 이 사업은 김포공항 인근 6개 지역(경기 김포·부천, 인천 계양, 서울 강서·양천·구로)의 지역아동센터 8곳에서 지역아동 약 180명을 대상으로 운영된다.
‘포티야(夜)놀자’는 한국공항공사의 마스코트인 ‘포티(Porty)’와 ‘밤야(夜)’를 결합한 명칭으로, 공항 인근 소음대책지역 내 맞벌이 가정 등 저녁 시간대 돌봄 공백이 발생하는 아동들에게 안전한 보호와 돌봄 서비스를 제공하는 공사의 대표적인 상생협력 사업이다.
맞벌이 가정 증가 등으로 저녁 시간 이후 아동 돌봄 수요가 높아지는 상황에서, 지역아동센터와 협력해 아동들이 안전하게 머물 수 있는 야간 돌봄 환경을 제공하고 있다. 참여 아동들에게는 단순 돌봄을 넘어 학습·문화·예체능 및 야외활동 등 다채로운 성장지원 프로그램을 제공하여, 돌봄 시간 안에서도 다양한 경험을 통해 아동이 성장·발달할 수 있도록 지원하고 있다.
특히 특화프로그램은 아동의 의견과 니즈를 더욱 적극적으로 반영한 ‘아동주도형’ 방식으로 운영해 사업의 실효성과 참여 만족도를 높일 계획이다. 또한 야간 차량 운행과 보호자 부재 시 귀가 알림 문자서비스를 통해 아동의 안전한 귀가를 지원하는 등 촘촘한 안전관리 체계도 함께 운영되며, 전담강사 채용을 통해 지역사회 일자리 창출에 기여하고, 공공기관으로서 ESG 경영 실천에도 앞장서고 있다.
이처럼 포티야(夜)놀자 야간돌봄사업은 단순히 아동의 공백 시간을 보호하는 데 그치지 않고, 아동 보호와 교육 지원, 정서적 안정, 문화적 성장을 아우르는 종합적 지원체계로 자리매김하고 있다.
아울러 올해는 사업이 지닌 사회적 가치와 성과를 대외적으로 확산하는 데 주력한다. 공사와 세이브더칠드런은 지난 10여년간 축적된 사업 성과를 체계적으로 정리한 홍보물을 제작하고, 하반기에는 지역 내 자치단체 및 관계기관 등 주요 이해관계자를 초청하여 사업 성과 공유회를 개최함으로써 지역 내 아동돌봄 협력체계를 더욱 공고히 할 예정이다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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