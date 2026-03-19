“마약 거래인가?”…눈썰미 좋은 시민, 보이스피싱 막았다

정활채(오른쪽) 대전동부경찰서장이 보이스피싱 신고자에게 포상을 수여하고 기념촬영을 하고 있다. 대전동부경찰서 제공

대전동부경찰서는 시민 A씨(24)의 신고로 보이스피싱 현금 수거책을 검거하고 1억원의 피해를 예방했다고 19일 밝혔다.

A씨는 지난 10일 대전의 한 지하철역 출구 앞에서 70대 여성과 50대 남성이 텔레그램 메신저를 보면서 대화를 나눈 뒤, 쇼핑백을 주고받고 그 장면을 촬영하는 모습을 우연히 목격했다. 마약 거래를 의심한 A씨는 곧바로 경찰에 신고했다.

수표 추적을 통해 경찰의 연락을 받은 피해자는 금융감독원을 사칭한 조직원으로부터 “경찰에게 전화가 와도 믿지 말라”는 지시를 받았다고 한다. 그는 처음에 보이스피싱을 의심하지 않았지만 경찰의 설득 끝에 피해를 당한 사실을 알게 됐다.

조사 결과 조직원들은 “대포통장이 발급돼 책임져야 한다”며 피해자를 속였던 것으로 파악됐다.

보이스피싱 조직이 가짜 카드 배송기사와 금융감독원·검찰까지 이어지도록 피해자를 유도하고, 원격조종 앱을 통해 어디로 전화해도 사기범과 통화가 연결되도록 조작했다고 설명했다.

이후 피해자가 수표를 발행하도록 만든 뒤 “진위 여부를 확인해야 한다”고 속여 현장에 있는 수거책에게 수표를 전달하도록 유도한다고 했다.

경찰은 A씨에게 감사장과 포상금을 수여했다.

“앞으로도 범죄로 의심되는 상황을 목격하면 즉시 112로 신고해달라”고 말했다.