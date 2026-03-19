“이건 꼭 지켜달라” BTS, 광화문 공연 앞두고 꺼낸 메시지
그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 광화문 광장에서 열리는 복귀 공연을 앞두고 팬들에게 안전과 질서를 거듭 당부했다.
리더 RM은 공연을 이틀 앞둔 19일 팬 플랫폼 위버스에 “여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렌다”면서 소감을 올렸다.
RM은 “많은 분이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다”며 “당일 현장 스태프분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대한다”고 강조했다.
이어 그는 “‘아미’(팬덤명) 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다고 생각한다”고 전했다.
RM은 또 “안전을 위해 힘써주시는 경찰관분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분께도 정말 감사하다고 말씀드린다”고 밝혔다.
맏형 진은 “많은 분이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다”며 “의미 있는 곳에서 오랜만에 다 같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고, 도움 주신 분들과 이해해주신 모든 분께 너무 감사드린다”라고 전했다.
진은 “저희도 최선을 다해 좋은 무대를 보일 수 있도록 노력하겠다”며 “현장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드린다”고 강조했다.
BTS는 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발표하고, 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 무료 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 진행한다.
이번 공연은 티켓 예매에 성공한 2만2000명을 크게 웃도는 최대 20만명의 인파가 몰릴 것으로 전망된다. 이에 BTS가 직접 안전 문제를 언급하며 관람 태도에 대한 협조를 요청한 것으로 보인다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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