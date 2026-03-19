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“이건 꼭 지켜달라” BTS, 광화문 공연 앞두고 꺼낸 메시지

입력:2026-03-19 15:19
수정:2026-03-19 15:29
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18일 서울 광화문광장에서 한 커플이 그룹 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 홍보 배너 앞에서 사진을 찍고 있다. AP뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 광화문 광장에서 열리는 복귀 공연을 앞두고 팬들에게 안전과 질서를 거듭 당부했다.

리더 RM은 공연을 이틀 앞둔 19일 팬 플랫폼 위버스에 “여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렌다”면서 소감을 올렸다.

RM은 “많은 분이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다”며 “당일 현장 스태프분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대한다”고 강조했다.

이어 그는 “‘아미’(팬덤명) 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다고 생각한다”고 전했다.

RM은 또 “안전을 위해 힘써주시는 경찰관분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분께도 정말 감사하다고 말씀드린다”고 밝혔다.

맏형 진은 “많은 분이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다”며 “의미 있는 곳에서 오랜만에 다 같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고, 도움 주신 분들과 이해해주신 모든 분께 너무 감사드린다”라고 전했다.

진은 “저희도 최선을 다해 좋은 무대를 보일 수 있도록 노력하겠다”며 “현장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드린다”고 강조했다.

BTS는 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발표하고, 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 무료 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 진행한다.

이번 공연은 티켓 예매에 성공한 2만2000명을 크게 웃도는 최대 20만명의 인파가 몰릴 것으로 전망된다. 이에 BTS가 직접 안전 문제를 언급하며 관람 태도에 대한 협조를 요청한 것으로 보인다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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