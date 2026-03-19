타이거 우즈, 올해 마스터스 출전?…“준비는 하고 있지만…”

온전치 않은 몸 상태가 변수

올 TGL 대회도 출전치 못해

타이거 우즈. AFP연합뉴스

“걷기 힘들 때도 있다.”



‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)의 현재 몸 상태다. 우즈의 시즌 첫 메이저대회 마스터스 출전이 현재로선 불투명하다.



우즈는 18일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 소파이 센터에서 열린 TGL 준결승 경기 이후 가진 인터뷰에서 “(마스터스 출전) 준비는 하고 있다”며 “하지만 허리 디스크 수술 이후 몸 상태에 기복이 있다”고 말했다.



이어 “젊을 때처럼 컨디션 회복이 빠르지 않다”며 “몸 상태가 좋은 날은 뭐든지 다 할 수 있지만 그렇지 않은 날에는 걷기도 어렵다”고 설명했다.



우즈는 지난해 3월 왼쪽 아킬레스건 부상으로 수술대에 올랐다. 10월에는 허리 디스크 수술을 받았다. 그의 가장 최근 공식 대회 출전은 2024년 7월 디오픈이다.



2024년 12월 아들 찰리와 함께 2인 1조로 경기하는 이벤트 대회 PNC 챔피언십, 지난해 초에는 TGL 경기에 출전한 바 있다.



TGL은 우즈와 로리 매킬로이(북아일랜드) 등의 주도로 출범한 가상 현실 골프 리그다. 스크린 골프와 실제 골프를 결합한 리그로 미국프로골프(PGA)투어 선수들이 출전한다.



우즈는 올해는 TGL 경기마저도 출전하지 못하고 있다. 몸 상태가 그만큼 좋지 않다는 방증이다. 우즈의 TGL 소속팀인 주피터 링크스는 올해 결승에 진출했으나 우즈의 모습은 결승전에서도 볼 수 없을 것으로 보인다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “걷기 힘들 때도 있다.”‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)의 현재 몸 상태다. 우즈의 시즌 첫 메이저대회 마스터스 출전이 현재로선 불투명하다.우즈는 18일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 소파이 센터에서 열린 TGL 준결승 경기 이후 가진 인터뷰에서 “(마스터스 출전) 준비는 하고 있다”며 “하지만 허리 디스크 수술 이후 몸 상태에 기복이 있다”고 말했다.이어 “젊을 때처럼 컨디션 회복이 빠르지 않다”며 “몸 상태가 좋은 날은 뭐든지 다 할 수 있지만 그렇지 않은 날에는 걷기도 어렵다”고 설명했다.우즈는 지난해 3월 왼쪽 아킬레스건 부상으로 수술대에 올랐다. 10월에는 허리 디스크 수술을 받았다. 그의 가장 최근 공식 대회 출전은 2024년 7월 디오픈이다.2024년 12월 아들 찰리와 함께 2인 1조로 경기하는 이벤트 대회 PNC 챔피언십, 지난해 초에는 TGL 경기에 출전한 바 있다.TGL은 우즈와 로리 매킬로이(북아일랜드) 등의 주도로 출범한 가상 현실 골프 리그다. 스크린 골프와 실제 골프를 결합한 리그로 미국프로골프(PGA)투어 선수들이 출전한다.우즈는 올해는 TGL 경기마저도 출전하지 못하고 있다. 몸 상태가 그만큼 좋지 않다는 방증이다. 우즈의 TGL 소속팀인 주피터 링크스는 올해 결승에 진출했으나 우즈의 모습은 결승전에서도 볼 수 없을 것으로 보인다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지