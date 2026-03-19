日 개인 파산 9만건 돌파…고물가·고독파산이 원인
일본에서 물가 상승과 실질임금 감소의 이중고를 견디지 못한 가계가 무너지면서, 지난해 개인 파산 신청 건수가 9만건을 훌쩍 넘어서며 충격을 주고 있다.
최근 일본 사법통계와 현지 언론 등에 따르면 지난해 일본의 개인 파산 신청 건수는 9만 1727건으로 집계됐다. 이는 ‘12년 만의 최고 수준’이라며 우려를 낳았던 2024년(약 7만6000여 건) 수치를 무려 20% 가까이 웃도는 규모다.
과거 일본은 이자 상한 제한과 연 소득 3분의 1 초과 대출을 금지하는 규제 시행 이후 파산 감소세를 보였으나, 최근 2년 새 상황이 급반전했다.
전문가들은 가장 큰 원인으로 고물가와 실질임금의 하락을 꼽는다. 후쿠모토 유키 닛세이기초연구소 금융조사실장은 “물가 상승으로 생활비 부담이 커졌지만 임금 증가가 이를 따라가지 못한 것이 근본적인 원인”이라며 “여유 자산이 없는 취약 계층일수록 물가 상승의 직격탄을 맞고 있다”고 지적했다.
실제로 일본은 장기간 소비자물가 상승률이 2%를 상회했지만, 물가를 반영한 실질임금은 수년째 마이너스 행진을 이어가고 있다.
여기에 쉽게 돈을 빌릴 수 있는 금융 환경과 현대 사회의 병폐도 파산을 부추겼다. 스마트폰을 이용한 신용카드 리볼빙이나 소액 대출 접근성이 높아진 가운데, 최근에는 외로움을 달래기 위한 이른바 ‘고독 파산’ 현상마저 늘고 있다.
소셜미디어 인플루언서에게 후원(채팅 앱 등)하거나 모바일 게임 결제에 과도하게 돈을 쓰며 빚을 지는 청년 및 중장년층이 급증하면서 개인 파산의 새로운 뇌관이 되고 있다는 분석이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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