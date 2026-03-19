순천시, RE100 반도체 국가산단 유치 포럼…시민 열기 확산
수도권 집중 반도체 산업 문제점·순천 유치 당위성 등 조명
각계 전문가·시민 등 300여명 참석…‘시민 공감의 장’ 성료
전남 순천시가 19일 문화건강센터에서 ‘탄소중립·균형성장을 위한 RE100 반도체 국가산단과 기업 유치 시민 포럼’을 개최했다. 이번 포럼은 전남 동부권 RE100 반도체 국가산단 유치 비전을 시민들과 공유하는 자리로 마련됐다.
현장에는 시민, 전문가, 관계자 등 300여명이 참석해 수도권에 집중된 반도체 산업의 문제점과 한계를 점검하고, 순천을 중심으로 한 전남 동부권 RE100 반도체 국가산단 유치의 필요성에 대해 논의했다. 전문가 주제 발표와 토론이 이어지며 다양한 시각이 제시됐다.
주제 발표를 맡은 전영환 홍익대 전자전기공학부 교수는 “현재 수도권의 전력 소비는 우리나라 전체의 45%에 달한다”며 “용인 반도체 국가산단의 전력 공급망 구축과 신재생에너지 활용에 문제를 안고 있다”고 지적했다. 이어 “결국 에너지 공급과 소비의 분산이 이루어져야 한다”고 강조했다.
토론 세션에서는 홍종호 서울대 환경대학원 교수가 좌장을 맡았고, 하승수 변호사(공익법률센터 농본), 곽정수 선임기자(한겨레 경제사회연구원), 김미선 사무국장(예산홍성환경연합), 석광훈 박사(에너지전환포럼), 이순형 교수(동신대 전기공학과)가 토론자로 참여했다.
하승수 변호사는 용인 반도체 송전선 구축에 따른 수도권과 지방이 겪는 차별과 문제점을 다뤘으며, 곽정수 선임기자는 최근까지 이어온 용인 반도체 클러스터에 관한 각종 분쟁을 조명하며 대책 마련의 필요성을 강조했다.
김미선 사무국장은 최근 호남권 재생에너지를 수도권으로 보내는 송전선로 계획과 관련해 반대 집회 확산이 전국으로 번지고 있다며 진정한 탄소중립을 위해서는 에너지 지산지소 산업구조를 만들어야 한다고 주장했다.
석광훈 박사는 2003년 스웨덴 정전 사태 사례를 언급하며 수도권 전력 문제의 해결 방안을 제시했고, 이순형 교수는 반도체 산업 육성을 위해 전력, 용수, 항만물류 입지 등 모든 조건을 갖춘 곳이 순천임을 강조했다.
포럼에 참석한 한 시민은 “지금 쟁점이 되는 수도권 반도체 산업의 문제점을 명확히 알게 됐고 전남 동부권에 RE100 반도체 국가산단이 왜 유치되어야 하는지 확실히 공감할 수 있는 자리였다”고 소감을 밝혔다.
시 관계자는 “이번 포럼을 통해 시민 공감대를 확대하고, 동부권 산업 위기 극복과 균형발전을 위한 RE100 반도체 국가산단 유치를 적극 추진하겠다”며 “전남광주통합특별시 출범 이후 특별시와 협력해 국가산단 지정을 반드시 이루겠다”고 말했다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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