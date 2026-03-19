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송석언 전 제주대총장, 제주국제자유도시개발센터 이사장 취임

입력:2026-03-19 15:03
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송석언 전 제주대학교 총장(69)이 신임 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장으로 취임(사진)했다.

송 이사장은 16일 JDC 신임 이사장으로 임명돼 19일 본사에서 취임식을 열고, 공식적인 업무에 들어갔다.

송 이사장은 취임식에서 “일신우일신(날마다 새롭고 또 날마다 새롭다)의 자세로 작은 변화를 꾸준히 쌓아가며 JDC가 한 단계 더 도약할 수 있도록 변화시키겠다”고 포부를 밝혔다.

그는 “휴양형 주거단지, 헬스케어타운 등 산적한 현안을 합리적이고 책임 있는 방식으로 조속히 정상화하겠다”며 “중앙정부와의 정책 공조를 강화하고 수익 구조를 다각화해 국가공기업으로서 재정 안정과 위상을 확고히 하겠다”고 강조했다.

송 이사장은 중앙대 법학 박사로 제주대 법학부 교수, 법학전문대학원장, 교수회장, 총장을 역임했다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

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