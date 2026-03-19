인천시, 지방세 납부 우수기업 표창 및 간담회 개최
인천시는 19일 지방세를 성실히 납부한 우수기업을 선정해 표창하고 기업 관계자들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사는 지역경제 활성화와 세수 증대에 기여한 기업들의 노고를 인정하고 기업과 시가 함께 협력해 나갈 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
동보, 바바리안모터스, 제이셋스태츠칩팩코리아, 파라다이스세가사미, 한미반도체 등 우수기업으로 선정된 기업 5곳은 지난 2024년 매출액 기준 국내 매출 상위 1000대 기업 중 인천에 있는 지방세 납부액 3억원 이상 기업 가운데 인천상공회의소 추천을 받은 기업들이다. 지방세 납부 우수기업으로서 지역경제 활성화에 기여한 공로를 인정받았다.
표창장 수여식에 이어서는 간담회가 진행됐다. 간담회에서는 기업 경영 애로사항과 지역 경제 현안에 대한 의견 등을 나눴다. 기업 관계자들은 세금 및 규제 완화, 인프라 지원 등에 대해 시와 적극적으로 소통하며 의견을 교환했다.
유정복 인천시장은 “지방세를 성실히 납부해 지방세수 증대와 인천시 재정의 중요한 기반이 돼 준 기업 대표자들께 깊은 감사를 드린다”며 “기업이 성장해야 도시가 성장하고 도시가 성장해야 시민의 삶이 좋아진다”고 강조했다. 이어 “앞으로도 인천시는 기업이 마음껏 도전하고 성장할 수 있도록 투자 환경 개선과 기업 지원 정책을 더욱 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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