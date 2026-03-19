유럽 미술 300년의 향연…‘렘브란트에서 고야까지’ 서울서 만난다

톨레도 미술관 명작 원화 50여 점 국내 최초 공개

서울 여의도 더현대 미술관, 3월 21일~7월 4일 전시

권력·신화·자연…시대와 사회를 관통한 회화의 서사

‘렘브란트에서 고야까지: 톨레도 미술관 명작展’ 포스터

유럽 회화 300년의 흐름을 압축적으로 조망하는 대형 전시 ‘렘브란트에서 고야까지: 톨레도 미술관 명작展’이 21일 서울 여의도 더현대 서울 ALT.1 미술관에서 개막한다.



오는 7월 4일까지 이어지는 전시는 미국 오하이오주의 톨레도 미술관이 소장한 유럽 회화 명작 50여 점이 국내에서 첫선을 보이는 자리다. 렘브란트, 고야, 엘 그레코, 자크 루이 다비드, 터너 등 미술사에 큰 획을 그은 거장들의 원화를 통해 16세기 중반부터 19세기 중반까지 이어진 서양 미술사의 변곡점을 입체적으로 보여준다.



렘브란트 하르먼스존 판 레인의 '깃털 모자를 쓴 청년'. Toledo Museum of Art 제공

전시는 단순한 시대별 나열을 넘어 ‘회화와 권력’, ‘신화와 기억’, ‘예술의 비즈니스’, ‘아름다움의 시선’, ‘자연의 포착’, ‘세계 속의 유럽 미술’ 등 6개 주제로 구성됐다. 이를 통해 회화가 단순한 미적 대상이 아니라 정치·경제·종교·시장과 긴밀히 연결된 사회적 산물임을 드러낸다.



대표작으로는 렘브란트의 ‘깃털 모자를 쓴 청년’, 다비드의 ‘호라티우스 형제의 맹세’, 프라고나르의 ‘까막잡기 놀이’ 등이 포함됐다. 초상화와 역사화, 풍경화에 이르는 장르적 확장을 확인할 수 있다.



장 마르크 나티에의 '로앙 공주'. Toledo Museum of Art 제공

1901년 설립된 톨레도 미술관은 3만 점 이상의 작품을 보유한 미국 대표 공공 미술관으로, 이번 전시는 그 방대한 컬렉션 가운데 핵심 작품만을 엄선한 ‘블록버스터급’ 원화전으로 평가된다.



주최 측은 “고전 회화가 담고 있는 철학과 시대적 맥락을 함께 읽어낼 수 있는 전시”라며 “지적 문화 소비를 원하는 관객들에게 깊이 있는 경험을 제공할 것”이라고 전했다.



지오반니 안토니오 키날의 '베네치아 리바 델리 스카이보의 풍경'. Toledo Museum of Art 제공



GoodNews paper ⓒ 유럽 회화 300년의 흐름을 압축적으로 조망하는 대형 전시 ‘렘브란트에서 고야까지: 톨레도 미술관 명작展’이 21일 서울 여의도 더현대 서울 ALT.1 미술관에서 개막한다.오는 7월 4일까지 이어지는 전시는 미국 오하이오주의 톨레도 미술관이 소장한 유럽 회화 명작 50여 점이 국내에서 첫선을 보이는 자리다. 렘브란트, 고야, 엘 그레코, 자크 루이 다비드, 터너 등 미술사에 큰 획을 그은 거장들의 원화를 통해 16세기 중반부터 19세기 중반까지 이어진 서양 미술사의 변곡점을 입체적으로 보여준다.전시는 단순한 시대별 나열을 넘어 ‘회화와 권력’, ‘신화와 기억’, ‘예술의 비즈니스’, ‘아름다움의 시선’, ‘자연의 포착’, ‘세계 속의 유럽 미술’ 등 6개 주제로 구성됐다. 이를 통해 회화가 단순한 미적 대상이 아니라 정치·경제·종교·시장과 긴밀히 연결된 사회적 산물임을 드러낸다.대표작으로는 렘브란트의 ‘깃털 모자를 쓴 청년’, 다비드의 ‘호라티우스 형제의 맹세’, 프라고나르의 ‘까막잡기 놀이’ 등이 포함됐다. 초상화와 역사화, 풍경화에 이르는 장르적 확장을 확인할 수 있다.1901년 설립된 톨레도 미술관은 3만 점 이상의 작품을 보유한 미국 대표 공공 미술관으로, 이번 전시는 그 방대한 컬렉션 가운데 핵심 작품만을 엄선한 ‘블록버스터급’ 원화전으로 평가된다.주최 측은 “고전 회화가 담고 있는 철학과 시대적 맥락을 함께 읽어낼 수 있는 전시”라며 “지적 문화 소비를 원하는 관객들에게 깊이 있는 경험을 제공할 것”이라고 전했다.GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지