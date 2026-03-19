전세사기 ‘제로’로…대전시, 청년 전세사기 피해 예방 나서

최근 대전 전세사기 피해자의 87%가 20~30대 청년층인 만큼 시는 계약 전 단계에서 피해를 예방할 수 있는 교육·홍보 체계를 구축했다고 설명했다.

먼저 청년 대상 실전 교육 프로그램인 ‘청년 집탐(探) 프로젝트’를 운영한다. 전세계약 구조와 계약 절차, 주요 전세사기 유형, 확정일자와 대항력 확보 방법 등 계약 실무 중심 내용을 다룬다. 실제 피해사례 분석과 등기사항 증명서 확인, 계약서 작성 실습 등 실습형 교육도 강화해 스스로 위험요인을 점검할 수 있도록 돕는다.

교육은 대전일자리경제진흥원·대전청년내일재단 등 청년 지원기관의 기존 교육 프로그램과 연계해 운영되며 공인중개사협회 및 주택도시보증공사(HUG) 등 전문가 강사단이 참여한다.

청년들이 보다 쉽게 전세사기 예방 정보를 접할 수 있도록 대전시 캐릭터 꿈돌이를 활용한 디지털 홍보 콘텐츠도 제작한다. 계약 상황별 대응 방법을 담은 숏폼 영상과 전세사기 예방 핵심 수칙 카드뉴스를 제작해 시 공식 유튜브와 SNS 등으로 공개할 예정이다.

대학가와 청년 밀집 지역에는 ‘꿈돌이 안심 QR 스티커’를 부착해 현장에서 바로 전세계약 체크리스트를 확인할 수 있도록 한다. 동 행정복지센터 전입·혼인신고 창구에는 예방 안내 리플릿과 체크리스트를 비치한다.

각 정책은 별도의 예산 투입 없이 부서 협업과 유관기관 자원을 활용할 계획이다.

정재욱 대전시 토지정보과장은 “전세사기 피해는 회복까지 오랜 시간이 걸리기에 사전 예방이 무엇보다 중요하다”라며 “청년들이 계약 단계에서 스스로 위험 요인을 확인할 수 있도록 실전 교육과 생활 밀착형 홍보를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.