입학식 날 신입생 집단폭행…촬영 뒤 “신고하면 유포” 협박
전북 전주의 한 중학교에서 입학식 당일 신입생이 선배들에게 집단폭행을 당하고, 촬영 영상 유포 협박까지 받았다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
19일 전주덕진경찰서에 따르면 최근 “딸이 입학식 날 이유 없이 선배 4명에게 화장실에서 폭행을 당했다”는 내용의 고소장이 접수됐다.
고소장에는 가해 학생들이 피해 학생 2명의 무릎 등을 발로 차는 등 폭행을 가하고, 이를 촬영한 뒤 “신고하면 영상을 유포하겠다”고 협박했다는 내용이 담겼다.
피해 학생 측은 해당 내용을 인터넷에 올리며 “딸이 가해 학생들을 급식실이나 학원 가는 길에 마주칠까 봐 두려워하고 있다”고 호소했다.
경찰은 고소장 내용을 토대로 사실관계를 확인하고 있다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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