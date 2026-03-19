[단독] ‘재판 거래’ 혐의 법관, 고교 선배 수임 12건 중 9건 감형
변호사로부터 고급향수 등 360만원 상당의 금품을 수수하고 재판 편의를 봐준 혐의로 구속영장이 청구된 김모 부장판사가 금품을 건넨 변호사가 변론한 사건 중 최소 12건 이상의 재판을 맡은 것으로 확인됐다. 당시 지방법원 항소부 재판장이었던 김 부장판사는 그중 9개 사건에서 1심보다 낮은 형을 선고했던 것으로 파악됐다. 판결 중에는 1심의 실형 선고를 징역형의 집행유예나 벌금형으로 감형한 사례도 있었다.
19일 국민일보가 판결문 검색 시스템 등을 통해 확인한 결과, 김 부장판사는 전주지법 형사항소부 재판장으로 근무할 당시 지역 로펌의 대표변호사였던 정모 변호사 사건 중 최소 12건을 맡은 것으로 파악됐다. 앞서 고위공직자범죄수사처는 전날 김 부장판사와 정 변호사에 대해 각각 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수·뇌물공여 혐의로 구속영장을 청구했다. 김 부장판사와 정 변호사는 고교 동문 선후배 사이인 것으로 알려졌다.
김 부장판사는 12건의 항소심 판결 중 9건에서 피고인에게 1심보다 낮은 형을 선고했다. 김 부장판사가 속한 재판부는 2023년 7월 1심에서 3번째 음주운전이 적발돼 징역 5개월이 선고됐던 A씨에 대해 원심을 파기하고 벌금 500만원을 선고했다. 음주운전을 한 거리가 940m로 길지 않은 점, 범행일 오전 숙취운전을 하다 적발된 점을 감형 사유로 고려했다. 반면 1심은 “(B씨가 음주운전 전과로) 집행유예 기간 중임에도 자숙하지 않고 얼마 지나지 않아 다시 음주운전을 반복했다”며 실형이 불가피하다고 봤었다.
김 부장판사는 2024년 1월에는 4번째 음주운전이 적발돼 징역 1년이 선고된 B씨의 형을 징역 1년에 집행유예 2년으로 감형했다. 또 정 변호사는 2024년 사설 스포츠 도박 사이트 운영에 가담한 혐의로 기소된 피고인 2명을 대리했는데, 김 부장판사는 그해 11월 이들에 대해 징역 2년을 선고한 원심을 파기하고 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다.
정 변호사가 맡은 사건 중 김 부장판사가 맡았던 사건이 더 있을 가능성도 존재한다. 전주지방법원에는 형사항소 재판부가 3곳 존재한다. 전북지역 1심 형사단독 재판부가 심리한 사건은 항소시 3분의1의 확률로 김 부장판사가 속한 재판부가 맡는 구조인 셈이다. 공수처는 김 부장판사가 정 변호사가 맡은 20여건의 사건에서 1심보다 가벼운 형량을 선고해준 것으로 의심하고 있다.
서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 오는 23일 김 부장판사와 정 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 각각 열 예정이다. 현직 판사가 뇌물 수수 혐의로 구속 심사를 받는 것은 10년 만이다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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