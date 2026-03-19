충남도, 해양바이오산업 육성 추진…국가 거점 도약
충남도가 미래 신성장 동력인 해양바이오산업을 이끌어 나가기 위한 본격 행보에 나섰다.
도는 19일 ‘충남도 해양산업 육성위원회’를 개최하고 해양바이오산업의 사업 방향과 세부 실행 계획을 심의·의결했다고 밝혔다.
해양바이오산업은 해양 동식물이나 미생물 등 유기체를 활용해 식품, 의약품, 화학제품, 에너지 등을 생산하는 신산업이다.
도는 해양바이오산업 기반조성을 위해 지난해 개관한 ‘해양바이오 산업화 지원센터’를 지휘본부로 삼아 기업 입주, 공동연구, 시제품 제작 지원을 본격화한다.
또 2027년 준공 예정인 해양바이오 인증지원센터와 소재 대량생산 플랜트를 건립해 연구에서 생산으로 이어지는 전주기 지원 체계를 구축하기로 했다.
이와 함께 해양바이오산업 분야 기업 경쟁력 강화를 위해 2030년까지 총 257억을 들여 전주기 지원 플랫폼을 구축할 계획이다. 올해는 20억원을 투입해 연구개발 6건, 사업화 10건, 해외시장 진출 14개사, 장비교육 2회 등을 지원한다.
이밖에 산업기반이 취약한 해양바이오산업 연결망 활성화를 위해 산·학·연이 참가하는 포럼 등을 정기적으로 개최할 예정이다. 국내외 최신 해양바이오산업 동향을 공유하고, 해양바이오 연합체를 구성해 공동사업모델 발굴과 국책과제 수주를 위한 협력단 구성도 추진한다.
전형식 도 정무부지사는 “해양바이오산업은 고부가가치 해양자원을 기반으로 식품·의약·화장품·에너지 산업 등 다양한 분야로 확장 가능성이 큰 산업”이라며 “서해안의 해양생명자원과 서해권역 해양바이오 집적지구를 기반으로 해양바이오산업 육성에 선도적인 역할을 해 나가겠다”고 말했다.
도는 지난해 9월 해양바이오 산업화 지원센터를 개관한 데 이어 인증지원센터, 해양바이오 소재 대량생산 플랜트, 한국폴리텍대학 서천캠퍼스 건립 등 서해권 해양바이오 집적지구를 조성하고 있다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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