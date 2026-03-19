울산시, ‘독박 육아’에서 ‘공동체 돌봄’으로 24시간 아이돌봄 확충
울산시는 맞벌이 부부와 영유아 가정이 밀집한 북구 송정지구에 ‘24시간 긴급 돌봄 거점’을 마련하고 본격적인 운영에 들어갔다고 19일 밝혔다.
이번에 문을 연 ‘울산시립아이돌봄 송정센터’는 갑작스러운 야근이나 출장, 경조사 등으로 발생하는 보육 공백을 메우기 위한 시설로, 울산에서 두 번째로 선보이는 24시간 공공 돌봄 거점이다.
울산시는 앞서 지난 2024년 7월, 남구 신정동에 전국 광역시 최초로 ‘울산시립아이돌봄센터’를 개소해 운영해 왔다.
1호점은 지난해에만 맞벌이 및 다자녀 가정 아동 6790명이 등 공공 긴급돌봄 수요에 대응해 왔다.
송정센터는 3월19일부터 4월29일까지 영아, 유아, 초등학생을 대상으로 단계별 시범운영에 들어간다. 이어 4월30일부터 정상 운영을 시작해 0세부터 12세까지 아동을 대상으로 365일 24시간 긴급·틈새돌봄 서비스를 제공할 예정이다. 이용 정원은 시간당 최대 25명이다.
다만 센터가 24시간 운영되더라도 아동 1인당 이용시간은 하루 4시간, 월 최대 48시간으로 제한된다.
송정센터 내부는 아이들의 발달 단계를 고려한 연령별 놀이 공간, 수면실, 창의 활동실 등으로 구성됐다. 단순 돌봄을 넘어 미술, 독서, 신체 놀이 등 전문 돌봄 교사가 진행하는 맞춤형 프로그램도 함께 제공될 예정이다.
이번 센터 건립은 ‘아이 키우기 좋은 도시’를 목표로 하는 민선 8기 울산시의 핵심 공약 사업이다.
울산시는 향후 권역별 수요를 면밀히 파악해 24시간 돌봄 시설을 지속적으로 확대하는 한편, 단순한 보호를 넘어선 ‘교육형 긴급 돌봄’ 모델로 서비스를 고도화할 계획이다.
울산시 관계자는 “송정센터 개소를 통해 북구 지역 부모들의 양육 부담이 실질적으로 경감되길 기대한다”며 “촘촘한 보육 안전망을 구축해 돌봄 공백 없는 울산을 만들겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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