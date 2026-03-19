울산시, ‘독박 육아’에서 ‘공동체 돌봄’으로 24시간 아이돌봄 확충

울산시는 맞벌이 부부와 영유아 가정이 밀집한 북구 송정지구에 ‘24시간 긴급 돌봄 거점’을 마련하고 본격적인 운영에 들어갔다고 19일 밝혔다.

등 공공 긴급돌봄 수요에 대응해 왔다.