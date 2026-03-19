영월 ‘예밀 와이너리 슬로타운’ 준공…와인 체험관광 시동
강원도 영월군은 19일 김삿갓면 예밀리에서 예밀 와이너리 슬로타운(사진) 준공식을 개최했다.
예밀 와이너리 슬로타운은 지역 특산품인 포도를 활용한 와인산업 체계화와 체험형 관광자원 조성을 위해 만든 시설이다.
폐광지역 개발기금 140억원이 투입됐다. 연면적 2211㎡, 지하 1층, 지상 2층 규모로 조성됐다.
지하 1층에는 연간 6만병의 와인을 생산할 수 있는 시설과 저장실, 숙성실, 자동병입실, 시음실이 들어섰다. 지상 1층에는 브랜디 생산실과 세미나실, 2층에는 게스트하우스, 테라스 등이 조성됐다.
이곳은 와인 생산과 체험, 숙박을 결합한 체류형 관광시설로 운영될 예정이다. 시설 운영은 공모를 통해 선정된 ‘예밀2리영농조합법인’이 맡는다.
군은 포도 등 농산물을 활용한 와인 및 증류주 생산과 교육 프로그램, 체험 관광 등을 통해 농업과 관광이 결합된 지역 특화산업으로 발전시켜 나간다는 방침이다.
영월지역 포도 재배면적은 90㏊이며 연간 생산액은 110억원에 달한다. 예밀리에서 생산한 포도로 만든 와인은 향기 부드럽고 맛이 깔끔한 것이 특징이다.
2024년 대한민국 우리술품평회에서 예밀와인 드라이가 최우수상을 받고, 2021년에는 대한민국 주류대상서 예밀와인 스위트가 대상을 받는 등 각종 품평회에서 우수한 품질을 인정받고 있다.
최명서 군수는 “예밀 와이너리 슬로타운은 지역 농산물의 부가가치를 높이고 체험형 관광을 활성화하는 중요한 거점이 될 것”이라며 “와인 생산과 관광 프로그램을 연계해 지역경제 활성화와 주민 소득 창출에 기여할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.
영월=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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