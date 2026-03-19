시력 잃은 70대 아버지 뇌병변 딸 살해…징역 3년 선고
대구지법 형사12부(부장판사 정한근)는 뇌병변·지적장애를 가진 딸을 숨지게 한 혐의(살인)로 기소된 70대 A씨에게 징역 3년을 선고했다고 19일 밝혔다.
A씨는 지난해 10월 23일 오전 9시쯤 대구 북구에 있는 전처의 주거지에서 40대 딸 B씨를 병간호하던 중 딸이 고함을 치자 달래다가 화가나 목을 졸라 살해한 혐의로 기소됐다.
재판부는 “살해 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없지만 피고인은 약 34년간 피해자를 헌신적으로 간호했고 범행 후 자책감 등으로 상당한 정신적 고통을 느끼고 있는 것으로 보인다”며 “본인의 시력이 악화돼 사실상 실명에 이르러 더 이상 피해자를 돌보기 어렵다는 생각에 우발적으로 살해하고 피고인도 자살을 시도한 점, 피해자의 모친이 유족을 대표해 처벌을 원하지 않는다고 의사를 표시한 점 등을 고려했다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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