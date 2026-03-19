김태흠 지사 “지방선거 선거구 획정 논의 중단” 촉구

그는 이어 “단순히 인구 숫자만으로 재단할 문제가 아니다”며 “금산·서천·태안과 같은 지역은 넓은 면적에 생활권이 분산돼 있고, 교통 여건은 열악하며 고령화도 심화되고 있다”고 강조했다.

김태흠 충남지사가 국회 정치개혁특별위원회의 6·3 지방선거 선거구·정수 획정 논의를 중단할 것을 촉구했다.김 지사는 19일 사회관계망서비스(SNS)에 “국회 정개특위가 충남의 금산, 서천, 태안 도의원 정수를 각각 2명에서 1명으로 줄이겠다고 하는데, 이는 충남의 현실과 특수성을 외면한 무책임한 처사”라고 했다.그러면서 “이런 지역은 행정 수요는 더 많기 때문에, 주민의 목소리를 담아낼 대표성은 보다 두텁게 보장돼야 한다”며 “천편일률적인 잣대로 의원정수 축소를 고집하는 것은 균형발전에 역행하는 처사고, 농촌지역 소멸을 더욱 가속화할 단견”이라고 지적했다.김 지사는 끝으로 “같은 기준이라면 전남은 최소 4석은 줄어야 한다”며 “민주당이 정치적 유불리만 따져 움직이는지 똑똑히 지켜보겠다”고 했다.홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지