‘인상파의 밤: 파리 1874’ 개막…VR로 만나는 인상주의 탄생의 순간

용산 전쟁기념관서 3월 17일 개막…프랑스 오르세 미술관 참여

150여년 전 첫 인상주의 전시 현장, 몰입형 VR로 재현

프랑스 노르망디의 항구 도시 르아브르의 한 호텔방 발코니에서 '인상, 해돋이'를 그리고 있는 모네(왼쪽). 오른쪽은 가상의 안내자 로즈. VR 탐험에서 같은 장면을 마주할 수 있다. Excurio 제공

전 세계 27개 도시에서 340만 명이 넘는 관람객을 기록한 몰입형 VR 시리즈의 두 번째 작품으로, 인상주의가 시작된 역사적 순간을 생생하게 재현한 것이 특징이다.

VR 탐험에 등장하는 프레데리크 바지유의 작품 '바지유의 작업실'. 인상주의 전시기획의 아이디어가 탄생한 곳으로 그려진다. Excurio 제공

모네와 르누아르가 함께 센 강변의 그르누예르 섬 풍경을 그리는 모습. VR 탐험에서 만날 수 있다. Excurio 제공

VR 헤드셋을 착용한 관람객들이 1874년의 파리 한복판을 거닐고 있는 모습을 표현했다. Excurio 제공