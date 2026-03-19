‘인상파의 밤: 파리 1874’ 개막…VR로 만나는 인상주의 탄생의 순간
용산 전쟁기념관서 3월 17일 개막…프랑스 오르세 미술관 참여
150여년 전 첫 인상주의 전시 현장, 몰입형 VR로 재현
근대 미술의 흐름을 바꾼 인상주의의 탄생 순간을 가상현실(VR)로 체험할 수 있는 전시가 막이 올랐다.
몰입형 VR 전시 ‘인상파의 밤: 파리 1874’가 지난 17일 서울 용산 전쟁기념관 특별전시실에서 개막했다. 한국·프랑스 수교 140주년을 기념한 이번 전시는 전 세계 27개 도시에서 340만 명이 넘는 관람객을 기록한 몰입형 VR 시리즈의 두 번째 작품으로, 인상주의가 시작된 역사적 순간을 생생하게 재현한 것이 특징이다.
전시는 1874년 4월 15일 프랑스 파리에서 열린 최초의 인상주의 전시를 배경으로 한다. 당시 프랑스 미술계의 중심이었던 국립 살롱전의 보수적 기준에서 벗어나, 모네·르누아르·드가·피사로 등 젊은 화가들이 자발적으로 개최한 전시가 인상주의의 출발점이 됐다. 특히 모네의 작품 ‘인상, 해돋이’를 조롱하던 비평에서 ‘인상주의’라는 명칭이 탄생한 역사적 순간도 함께 조명된다.
이번 전시에는 프랑스 오르세 미술관이 참여해 완성도를 높였다. VR 헤드셋을 착용한 관람객은 19세기 파리로 이동해 사진가 나다르의 아틀리에를 직접 거닐며 당시 화가들과 조우하는 경험을 하게 된다. 약 45분간 진행되는 체험형 콘텐츠로, 3D 재구성과 인터랙티브 기술을 통해 몰입도를 극대화했다.
VR을 활용한 몰입형 관람은 많은 방문객들의 체험이 동시에 가능하면서도 고품질의 역사적 재구성을 통해 시·공간을 넘나든다는 점에서 주목할 만하다. 특히 기기를 착용한 관람객들은 자유롭게 이동하며 가족, 친구들과 함께 현실감 넘치는 감각을 경험할 수 있다.
프랑스 Excurio(엑스큐리오)에서 개발한 VR 기술은 100~300평에 이르는 공간에서 가상 현실을 활용할 수 있도록 했다. 체험 중 다른 참가자들을 시각적으로 확인할 수 있어 일반적으로 VR 체험에서 느껴지는 고립감에서 벗어날 수 있다. 몰입형 VR 탐험은 지난해 3월에 시작해 서울에서만 10여만 명의 관람객을 동원한 첫 번째 전시 ‘쿠푸왕의 피라미드’에 이은 두 번째다.
‘인상파의 밤: 파리 1874’ 주최 측은 “인상주의가 시작된 역사적 밤을 현대 기술로 재현해 관람객이 예술사의 전환점을 직접 체험할 수 있도록 기획했다”며 “미술과 기술이 결합된 새로운 전시 경험이 될 것”이라고 밝혔다. 관람 시간은 오전 9시 30분~오후 6시. 매주 월요일은 휴관이다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사